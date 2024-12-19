Погода на Рождество в Украине: выпадет ли снег

Прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю сулит стабильность. На Рождество, отмечаемое 25 декабря, синоптики прогнозируют температуру около нуля, с вероятностью небольшого плюса. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для 24 канала.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"У нас ожидается то атмосферный фронт со смешанными осадками, то прекращение осадков и немного прохладнее ночи из-за прояснения", — отметила она.

В начале следующей недели в Украине могут активизироваться атмосферные процессы, двигающиеся с северо-запада. По словам Птухи, эти процессы будут влиять на погоду в стране до конца месяца.

Синоптик пояснила, что наличие снежного покрова в праздники будет зависеть от температуры. Если столбики термометров опустятся хотя бы на 2 градуса ниже нуля, можно ожидать снега и его сохранность на земле. В случае более высокой температуры снег будет таять после выпадения.

Насчет прогноза на Новый год Наталья Птуха воздержалась от комментариев, поскольку до 31 декабря еще остается много времени, и делать точные прогнозы рано.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно. Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой, отметив, что даже при самых плохих климатических сценариях снег все еще будет выпадать. Хотя есть вероятность, что он не будет держаться на поверхности длительно.