Погода на Рождество 25 декабря: синоптики обновили свои прогнозы

Погода в украинских регионах на праздник Рождества 25 декабря выпадет совсем не зимней. Придет оттепель и внезапное, плюсовое повышение температуры. Во многих регионах пройдут осадки – дождь и мокрый снег. Как прогнозирует кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич, в следующие выходные, 24-25 декабря будет царить плюсовая и относительно теплая погода.

Погода в Украине на Рождество 25 декабря (фото из открытых источников)

"На выходные, 24-25 декабря, ожидается влажная и теплая погода на всей территории Украины. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Вероятны туманы. Ветер удержится в западной части, 5 – 10 м/с. +4 градусов, днем воздух прогреется до + +.8 градусов, на юге до+ 10 градусов", — написал синоптик в сообщении на Meteoprog.

По сообщению Gismeteo, в восточных регионах в предрождественские дни будет плюсовать +4 градуса днем. Ночью столбик термометра будет показывать от -1 до+ 1 градуса. Субботний день, 24 декабря, придет снег с дождем, а уже воскресным утром мокрый снег сменится дождем. Еще будут порывистые порывы ветра до 11-15 м/с.

Зимняя пора в восточный регион придет только после 27 декабря – столбик термометра будет минус 0 -3 градусов и вернутся снегопады.

В южных регионах будет настоящая оттепель. Перед Рождеством 24 декабря будет плюсоваться до +7 градусов днем и пройдут сильные дожди. 25 декабря днем будет уже+ 10 градусов, ночью будет плюсовать+ 4 +7 градусов. Но в день праздника пройдут сильные дожди.

В северных регионах перед Рождеством будет падать мокрый снег вместе с дождем. Столбик термометра ночью будет показывать +1+ 3 градуса, днем станет теплее +4 +5 градусов. 25 декабря снова будет падать снег, мокрый снег с дождем и дождь.

Также морозная погода с морозами до -6 градусов ночью вернется с 27 декабря. И придут снегопады.

В западных регионах перед Рождеством пройдут сильные осадки, температура повысится до +9 градусов днем. В ночное время столбик термометра будет показывать +5 градусов. 25 декабря снова будет надоедать мокрый снег с дождем, столбик термометра будет показывать +7 градусов. Еще возможны штормовые порывы ветра – до 16-19 м/с.

В Киеве также 24 декабря будет мокрый снег и дождь. Ночью ожидается +3+4 градуса, днем столбик термометра будет показывать более высокую температуру до +7 градусов. Рождество в столице тоже не обойдется без осадков — будут досаждать снег и дождь. Ночью будет +4 градуса, днем температура воздуха увеличится до+ 6 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идут сильные морозы.

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