Погода на Пасху-2021 будет с сюрпризами: прогноз

В Украине Пасха-2021 порадует теплой весенней погодой, однако в некоторых регионах возможны погодные сюрпризы: пройдут дожди, ожидаются грозы и будет ветрено. Такой прогноз опубликовала в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.

Погода на Пасху. Фото из открытых источников

По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2 мая в западных, северных и центральных областях ожидаются ливни, возможен порывистый ветер и даже грозы. Зато прогнозируется температура воздуха до 17-23 градусов тепла.

А вот в восточной и южной части Украины об осадках речь не идет: "только ночные звезды, дневное солнце и теплая погода".

По данным Витренко, в столице на Пасху в этом году также предполагается дождь, гроза, а температура достигнет 18 градусов со знаком "плюс".

Напомним, что скоро украинцев ждут удлиненные выходные в начале мая 2021 года благодаря Пасхе и майским праздникам. Всего в мае 2021 года ожидается 13 выходных дней. Из них десять — традиционно по субботам и воскресеньям. Но кроме этого страна будет официально отдыхать в праздничные дни 1 мая в День труда (День международной солидарности трудящихся), 2 мая (Пасха) и 9 мая (День победы). Так как все они выпадают в нынешнем году на выходные, то Кабинет министров решили установить дополнительные выходные: 3, 4 и 10 мая соответственно.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз погоды на май 2021 года. По прогнозам, ожидаемые температура воздуха и количество осадков в мае 2021 года будут немного отличаться от средних многолетних показателей.

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