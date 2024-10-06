Погода на неделю: Украину накроют дожди и местные грозы

На следующей неделе с 7 по 13 октября Украину ожидает умеренно теплая погода, сопровождаемая периодическими дождями и возможными локальными грозами. Погода будет варьироваться по территории с туманами ночью и утром. Об этом сообщает синоптическая служба Meteoprog.



Девушка в парке. Изображение от wirestock на Freepik

В понедельник, 7 октября, по всей Украине прогнозируются дожди с сильными осадками и грозами в центральных и южных областях. Температура ночью будет колебаться от 6 до 18 °С, а днем от 13 до 27 °С. Ветер южного направления с переходом на северо-западный, скоростью 7-12 м/с.

Во вторник, 8 октября, ночные дожди охватят северные и восточные регионы. Температура ночью снизится до 7…13 °С, а днем повысится до 14…21 °С. Ветер западный, 7-12 м/с, не принесет осадков днем.

Среда, 9 октября, обещает переменную облачность и сухую погоду, но возможен туман в ночное и утреннее время. Температура ночью останется на уровне 7…13 °С, днем поднимется до 16…23 °С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В четверг, 10 октября, будет сухо, только в Одесской области и в Крыму ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура составит 7…16 °С, днем 18…23 °С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Пятница, 11 октября, принесет дожди в Одесской, Николаевской и западе, а также возможны грозы. На остальной территории без осадков. Температура ночью варьируется от 8 до 17 °С, а днем от 20 до 25 °С, на западе – 13…18 °С.

В субботу, 12 октября, следует ожидать ночные дожди на западе, а днем возможны осадки на севере и юге. Температура ночью будет в пределах 9…18°С, днем 19…25°С.

Воскресенье, 13 октября, принесет небольшие дожди с грозами в центре и на юге. Температура ночью снизится до 7…17 °С, а днем будет колебаться от 13 до 21 °С.

Напомним, переход от лета к осени в Украине сопровождается постепенным понижением температуры воздуха, и именно это снижение, а не дата на календаре, является показателем смены сезонов. Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в комментарии для 24 канала пояснила, что метеорологический переход от лета к осени фиксируют, когда среднесуточная температура снижается до 15°C и удерживается на этом уровне в течение нескольких дней подряд.

