Погода на 29 апреля в Украине: в каких областях пройдут дожди

Сегодня, 29 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых регионах пройдут небольшие дожди. Об этом на своей странице в Facebook рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 29 апреля (фото из открытых источников)

По ее словам, в среднем температура воздуха прогреется до +12...+18 градусов. Теплее всего будет в восточных регионах и на юго-востоке страны. Там не ожидается осадков, а столбики термометра поднимутся до +16…+19 градусов.

А вот жителям Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей, согласно данным Укргидрометцентра, не стоит выходить на улицу без зонтика, потому что там осадки ожидаются и ночью, и днем. Дожди будут чередоваться с прояснениями, но погода обещает быть теплой.

В столице Украины, 29 апреля, столбики термометра днем поднимутся до +12…+14 градусов, ветер будет умеренный. Возможно вечером пройдет небольшой дождь.

По словам Натальи Диденко, в ближайшие дни влажная погода будет доминировать в западных и северных областях страны, а вот на остальной территории будет сухо.

Напомним, что изменение климата — однаиз наиболее насущных и глобальных проблем современного мира, которая может привести к невозвратимым и катастрофическим последствиям для всего человечества. Новое исследование ученых свидетельствует о том, что более 80 миллионов человек могут умереть из-за проблем, связанных с глобальным потеплением на планете, если не будет предпринято мер в политике выброса углерода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глобальные изменения климата привели к тому, что в Украине более половины аграрных земель находятся в зоне риска.

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