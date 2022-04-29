Погода на 29 апреля в Украине: в каких областях пройдут дожди

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
29 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых
регионах пройдут небольшие дожди. Об этом на своей странице в Facebook рассказала народный синоптик
Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 29 апреля (фото из открытых источников)
По
ее словам, в среднем температура воздуха прогреется до +12...+18 градусов.
Теплее всего будет в восточных регионах и на юго-востоке страны. Там не
ожидается осадков, а столбики термометра поднимутся до +16…+19 градусов.
А
вот жителям Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской
областей, согласно данным Укргидрометцентра, не стоит выходить на улицу без
зонтика, потому что там осадки ожидаются и ночью, и днем. Дожди будут
чередоваться с прояснениями, но погода обещает быть теплой.
В
столице Украины, 29 апреля, столбики термометра днем поднимутся до +12…+14
градусов, ветер будет умеренный. Возможно вечером пройдет небольшой дождь.
По
словам Натальи Диденко, в ближайшие дни влажная погода будет доминировать в
западных и северных областях страны, а вот на остальной территории будет сухо.
Напомним,
что изменение климата — однаиз наиболее насущных и глобальных проблем современного мира, которая может
привести к невозвратимым и катастрофическим последствиям для всего
человечества. Новое исследование ученых свидетельствует о том, что более 80
миллионов человек могут умереть из-за проблем, связанных с глобальным
потеплением на планете, если не будет предпринято мер в политике выброса
углерода.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что глобальные изменения климата
привели к тому, что в Украине более половины аграрных земель находятся в зоне
риска.
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