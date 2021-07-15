Погода 15 июля: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

BTC/USD
32466.61
ETH/USD
1950.54
LTC/USD
128.14
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Антициклон из северо-востока сегодня уже начинает
терять силу, но в Украине все еще будет находиться в поле повышенного давление
и в большинстве регионов нашей страны будет сохраняться сухая и жаркая погода. Об
этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 15 июля. Фото из открытых источников
Синоптики отмечают, что сегодня в Карпатах и на
Закарпатье пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории
страны осадки не ожидаются.
Жарче всего 15 июля будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – в этих регионах столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов тепла. На остальной территории страны температура воздуха прогреется до 31-34 градусов тепла. Прохладнее всего будет ночью в Закарпатской области – 17-19 градусов выше нуля.
Кроме того, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда
в Украину придет долгожданное похолодание. По ее словам жара начнет отступать
уже в ближайший вторник – 20 июля. Сначала прохладнее станет в западных
областях нашей страны, а потом постепенно и в остальных регионах.
Дольше всего жаркая погода продержится на Востоке и Юге Украины. Дождей, по словам Наталки Диденко, в ближайшие дни ожидать не стоит. Правда, в западных областях сегодня вечером все же ожидается ливень, а также небольшой островок влаги может сегодня появиться в Сумской области.
Напомним, исследователи выяснили, как же
украинцы планируют свой отпуск и куда собираются
поехать отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что
планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что
отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на
различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить
отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый
маленький процент.
Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно, крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначается для изучения Солнца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости