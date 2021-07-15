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Погода 15 июля: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

В ближайшие дни жара не отступит из Украины

сегодня, 07:31
Автор:

Татьяна Веремеева

Антициклон из северо-востока сегодня уже начинает терять силу, но в Украине все еще будет находиться в поле повышенного давление и в большинстве регионов нашей страны будет сохраняться сухая и жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода 15 июля: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Прогноз погоды на 15 июля. Фото из открытых источников

Синоптики отмечают, что сегодня в Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории страны осадки не ожидаются.

Жарче всего 15 июля будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – в этих регионах столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов тепла. На остальной территории страны температура воздуха прогреется до 31-34 градусов тепла. Прохладнее всего будет ночью в Закарпатской области – 17-19 градусов выше нуля.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину придет долгожданное похолодание. По ее словам жара начнет отступать уже в ближайший вторник – 20 июля. Сначала прохладнее станет в западных областях нашей страны, а потом постепенно и в остальных регионах.

Дольше всего жаркая погода продержится на Востоке и Юге Украины. Дождей, по словам Наталки Диденко, в ближайшие дни ожидать не стоит. Правда, в западных областях сегодня вечером все же ожидается ливень, а также небольшой островок влаги может сегодня появиться в Сумской области.

Напомним, исследователи выяснили, как же украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький процент.

Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно, крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначается для изучения Солнца.


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