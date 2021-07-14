Погода 14 июля: где сегодня будет жарче всего

BTC/USD
31905.64
ETH/USD
1889.76
LTC/USD
125.64
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Сегодня в Украине будет торжествовать настоящее лето с новыми
температурными рекордами. Так, жарче всего 14 июля будет в Харьковской и
Закарпатской областях – там столбики термометров сегодня поднимутся до 33-35
градусов тепла. На остальной территории страны температура воздуха будет на
уровне 31-34 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Украинского
гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды на 14 июля. Фото из открытых источников
Прохладнее всего будет ночью в Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – местные жители и гости этих регионов смогут ощутить настоящую свежесть с 18-20 градусами тепла. В остальных регионах – от 19 до 22 градусов тепла ночью.
Кроме того, на большей части нашей страны сегодня будет
высокий уровень пожарной опасности. Синоптики призывают к особой осторожности,
если вы сегодня планируете выбраться на природу.
Ветер сегодня будет преимущественно южный со скоростью до
3-8 м/с.
Напомним, исследователи выяснили,
как же украинцы планируют
свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов
ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных
заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества
средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут
себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе —
наоборот, самый маленький процент.
Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце зафиксировали крупнейшую
за несколько лет вспышку. Стало известно, крупная солнечная вспышка была
зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar
Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначаться для изучения Солнца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости