Погода 14 июля: где сегодня будет жарче всего

Сегодня в Украине будет торжествовать настоящее лето с новыми температурными рекордами. Так, жарче всего 14 июля будет в Харьковской и Закарпатской областях – там столбики термометров сегодня поднимутся до 33-35 градусов тепла. На остальной территории страны температура воздуха будет на уровне 31-34 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.



Прогноз погоды на 14 июля. Фото из открытых источников

Прохладнее всего будет ночью в Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – местные жители и гости этих регионов смогут ощутить настоящую свежесть с 18-20 градусами тепла. В остальных регионах – от 19 до 22 градусов тепла ночью.





Кроме того, на большей части нашей страны сегодня будет высокий уровень пожарной опасности. Синоптики призывают к особой осторожности, если вы сегодня планируете выбраться на природу.

Ветер сегодня будет преимущественно южный со скоростью до 3-8 м/с.

Напомним, исследователи выяснили, как же украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький процент.

Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно, крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначаться для изучения Солнца.

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