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Погода 12 июля: где пройдет дождь

Синоптики говорят, что, несмотря на дождь, в Украине сохранится жара

сегодня, 07:44
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня по всей территории Украины, кроме западных и восточных областей, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Правда, как отмечают в Украинском гидрометеорологическом центре, на температуру воздуха они существенно не повлияют, и в стране будет сохраняться жара.

Погода 12 июля: где пройдет дождь

Прогноз погоды на 12 июля

Выше всего столбики термометров сегодня поднимутся в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях – до 31-33 градусов тепла. Ночной прохлады стоит ожидать только жителям Закарпатской области, там сегодня ночью температура воздуха будет самой низкой – 15-17 градусов тепла.

В некоторых регионах сегодня возможен град, а ветер ускорится до 15-20 м/с.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Полтавской областях.

Напомним, что второй месяц лета, согласно прогнозам экспертов, должен быть жарким, хотя в конце июля ожидается небольшое похолодание. А вот в середине месяца синоптики прогнозируют временные дожди с грозами, шквалами и градом. Но при этом, температура воздуха во второй месяц лета будет высокой и возможны новые температурные рекорды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по сообщению главного судмедэксперта провинции Британской Колумбии Лизы Лапойнт, на западе Канады уже 719 человек могли стать жертвами рекордной жары в истории этой страны. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и медики полагают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в последние дни на западе Канады. 


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