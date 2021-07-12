Погода 12 июля: где пройдет дождь

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Татьяна Веремеева
Сегодня по всей территории Украины, кроме западных и восточных областей, ожидаются
кратковременные дожди с грозами. Правда, как отмечают в Украинском
гидрометеорологическом центре, на температуру воздуха они существенно не
повлияют, и в стране будет сохраняться жара.
Прогноз погоды на 12 июля
Выше всего столбики термометров сегодня поднимутся в Житомирской, Киевской,
Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях – до 31-33 градусов
тепла. Ночной прохлады стоит ожидать только жителям Закарпатской области, там
сегодня ночью температура воздуха будет самой низкой – 15-17 градусов тепла.
В некоторых регионах сегодня возможен град, а ветер ускорится до 15-20 м/с.
Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Полтавской областях.
Напомним, что второй месяц лета, согласно прогнозам
экспертов, должен быть жарким, хотя в
конце июля ожидается небольшое похолодание. А вот в
середине месяца синоптики прогнозируют временные дожди с грозами, шквалами и
градом. Но при этом, температура воздуха во второй месяц лета будет высокой и
возможны новые температурные рекорды.
Ранее издание "Комментарии" сообщало,
что по сообщению главного судмедэксперта провинции Британской Колумбии Лизы
Лапойнт, на западе Канады уже 719 человек могли стать
жертвами рекордной жары в истории этой страны.
Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и медики полагают,
что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в последние дни на
западе Канады.
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