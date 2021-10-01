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Поездка в Трускавец: журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили из вагона со "слугами"

Народные депутаты от "Слуги народа" отправились из железнодорожного вокзала Киева в Трускавец

сегодня, 10:54 comments1209
Автор:

Ольга Чародий

Депутаты "Слуги народа" вечером 30 сентября поездом отправились в город Трускавец. Корреспондент Анна Стешенко рассказала, как "Укрзализныця" пересадила ее вместе с еще одной коллегой из вагона с депутатами от "Слуги народа". Об этом девушка рассказала на странице в своем Фейсбуке. 

Поездка в Трускавец: журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили из вагона со "слугами"

Телеграмма, которую показал журналистам начальник поезда Киев – Трускавец - фото Стешенко


По ее словам, основанием для этого стала телеграмма по поводу "пересадки пассажиров в связи с организованной перевозкой группы", которую получил начальник поезда.


"Мы с Ольгой Москалюк заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорят, согласно купленным билетам. И тут… Та-дам… Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). Как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места… В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", — написала Стешенко.


При этом она отметила, что вагон, в котором везли депутатов, был лучше.


"Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов "Слуги народа" (из Одессы. Фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, осматривая вагон: "Ты ж представляешь! Скока они его мыли перед нами?" — добавила журналистка.


Напомним, фракция "Слуги народа" еще не отправляла приглашение на собрание в Трускавце спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия. Нардеп объяснил, что формат мероприятия еще не доведен до конца. Также Дмитрий Разумков не входит во фракцию. А мероприятие внутрифракционное. Возможно, гостей пригласят. Примечательно, что заместитель спикера Руслан Стефанчук приглашение получил. Давид Арахамия сказал, что это другое, поскольку Стефанчук является менеджером проекта так называемой "тройки".


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4294461743982380&set=pcb.4294461837315704
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comments

Обсуждения

Александр

сегодня, 10:56

Ини, эти "слуги народа", уже совсем ох..ли (других слов просто не подобрать), уже журналистов не во что не ставят, а простого гражданина и подавно! Это же надо, отправить телеграмму начальнику поезда что бы тот пересадил журналистов, которые купили билеты за благовременно, в другой вагон и на другие места, бо так захотелось этим "слугам народа"!!! Вот такие они они "слуги народа", голосуйте за них и дальше!!!

Анатолий Шандурский

сегодня, 10:17

ДЛЯ "СУК НАРОДА" В КИЕВЕ НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА ДЛЯ, ТАК НАЗЫВАЕМОЙ "РАБОТЫ". ЗНАЧИТ ОНИ ПОЕХАЛИ В ТРУСКАВЕЦ НЕ РАБОТАТЬ, А ОТДЫХАТЬ. ПЛОХО ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ПОКУПКА ГОЛОСОВ, ДЛЯ БУДУЩИХ ГОЛОСОВАНИЙ.

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