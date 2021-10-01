Поездка в Трускавец: журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили из вагона со "слугами"

Депутаты "Слуги народа" вечером 30 сентября поездом отправились в город Трускавец. Корреспондент Анна Стешенко рассказала, как "Укрзализныця" пересадила ее вместе с еще одной коллегой из вагона с депутатами от "Слуги народа". Об этом девушка рассказала на странице в своем Фейсбуке.

Телеграмма, которую показал журналистам начальник поезда Киев – Трускавец - фото Стешенко





По ее словам, основанием для этого стала телеграмма по поводу "пересадки пассажиров в связи с организованной перевозкой группы", которую получил начальник поезда.





"Мы с Ольгой Москалюк заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорят, согласно купленным билетам. И тут… Та-дам… Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). Как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места… В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", — написала Стешенко.





При этом она отметила, что вагон, в котором везли депутатов, был лучше.





"Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов "Слуги народа" (из Одессы. Фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, осматривая вагон: "Ты ж представляешь! Скока они его мыли перед нами?" — добавила журналистка.





Напомним, фракция "Слуги народа" еще не отправляла приглашение на собрание в Трускавце спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия. Нардеп объяснил, что формат мероприятия еще не доведен до конца. Также Дмитрий Разумков не входит во фракцию. А мероприятие внутрифракционное. Возможно, гостей пригласят. Примечательно, что заместитель спикера Руслан Стефанчук приглашение получил. Давид Арахамия сказал, что это другое, поскольку Стефанчук является менеджером проекта так называемой "тройки".

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