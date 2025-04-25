Подписание соглашения о недрах с США снова откладывается: что теперь говорят в Украине

Украина и США все еще должны решить вопросы перед подписанием важнейшего соглашения о полезных ископаемых. Ряд моментов остается неурегулированным. Об этом в интервью "Reuters" сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что накануне он и другие официальные лица Украины провели переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить сделку и текущие вопросы о российских активах, замороженных и удерживаемых Западом с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

Марченко заявил, что не прогнозирует подписания на этой неделе, хотя он и высокопоставленные украинские чиновники, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, находятся в Вашингтоне на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Глава Минфина согласился с тем, что после консультаций был достигнут прогресс, но этого все равно недостаточно для подписания соглашения. Поэтому команды обеих сторон продолжают сотрудничество. Есть еще некоторые вопросы, которые нужно обсуждаем. Но, какие именно это вопросы и, когда удастся найти на них ответы – министр не сказал.

По его словам, переговоры продолжаются, несмотря на атаки России на Киев ночью.

Марченко также заявил, что Бессент хочет, чтобы вопрос о замороженных российских активах, которые, по словам Киева, должны быть переданы Украине для возмещения ущерба и потерь от войны, стал частью более широких обсуждений.

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