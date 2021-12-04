Подорожает ли перед праздниками свинина: что говорят аграрии

В ноябре цены на мясо свинины стоили ниже предыдущего месяца. Об этом сообщает отдел коммуникаций Ассоциации "Свиноводы Украины".

Цены на свинину до Нового года не "взлетят", но и не будут низкими (фото из открытых источников)

Согласно обнародованной на сайте информации, в ноябре килограмм свинины обходился покупателю в среднем в 131 грн. Это вышло дешевле на 1 процент, по среднему показателю октябрьской цены на это мясо. Вместе с тем, специалисты говорят, что уменьшение его стоимости зависит какой вид полуфабриката этого вида мяса. В общем, снижение цены на свинину было в пределах от 0,7% до 2,5%.

При этом цена ощутимо не падает, закупочные цены на свинину в живом весе, если сравнивать с прошлым месяцем, снизились на почти 7% — они составляли в среднем 44,4 грн за кг живой массы с НДС.

Аграрии обнародуют свой прогноз. Они убеждены, что на новогодние праздники ценовых максимумов на этот вид мяса, охотно употребляемого украинцами, не прогнозируется.

По их словам, украинцам не следует ожидать, что их расходы на свинину, которую закупают к праздничному столу, будут на уровне прошлогодних расходов. Но наиболее оптимально, что декабрьские ценники на этот вид мяса на торговых прилавках будут таким, как в конце сентября — первой половине октября.

Важно, что осенние цены на различные виды мяса, в частности, филе курицы, говяжье и свиное мясо в сентябре этого года, если сравнивать с декабрем 2020 года, выросли на 25,5%, 18,8% и 7, 4% соответственно.

Вместе с тем, украинские медиа информируют, что в нашей стране больше выросла цена на говядину. Ценники равны годовому максимуму. В частности, в столице средняя цена говядины составляет от 130 гривен за килограмм фарша, до около 400 гривен за один килограмм стейка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Цены в Украине поднимутся еще на 15%: какие продукты еще подорожают к праздникам .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!