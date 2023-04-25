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Подоляк назвал условие для продления зернового соглашения

Советник президента Украины просит оказывать давление на Россию, чтобы продлить зерновое соглашение.

25 апреля 2023, 14:05
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Автор:

Slava Kot

Советник президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на предложение генсека ООН Антониу Гутерриша об усовершенствовании и продлении соглашения о безопасном экспорте украинского зерна. Украинский политик считает, что такое решение возможно при совместном давлении на Россию Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Подоляк назвал условие для продления зернового соглашения

Советник президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился в письмо и к Владимиру Путину с призывом расширить и продлить зерновое соглашение.


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"Абсолютно оправданная инициатива Гутерриша может преуспеть только при условии коллективного давления международного сообщества на Россию", – считает Михаил Подоляк.

Советник президента утверждает, что Украина и дальше будет выполнять договоренности, заключенные с Турцией и ООН по зерновому соглашению.

"(Украина) продолжит доставлять зерновые грузы к месту назначения, решать проблему глобального продовольственного обеспечения", – утверждает Подоляк.

Напомним, что в Кремле не хотят продлевать зерновое соглашение и выставляют свои пять ультиматумов, среди которых восстановление транспорта аммиака и подключение одного из банков РФ к международной платежной системе Swift.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша, кроме зерна, планирует запретить мед, муку, фрукты и другие продукты из Украины. Нарез пять стран согласовывают окончательный список продуктов, которые попадут под запрет импорта.

Также "Комментарии" писали о европейской стране, отказавшейся запрещать импорт украинского зерна. После многочисленных исследований и проверок Чехия пришла к выводу, что будет продолжать импорт украинской продукции.



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Источник: https://www.reuters.com/world/ukraine-calls-global-pressure-russia-over-grain-deal-2023-04-25/
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