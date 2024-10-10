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Подъезд к одному из пограничных КПП может быть затруднен: причина пробок

На пограничном мосту через Днестр начинаются ремонтные работы: возможны задержки

сегодня, 12:18
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Амбарцумян Анна

С сегодняшнего дня на пограничном мосту начинаются ремонтные работы. В связи с этим могут быть пробки по дороге из Украины в Молдову. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Подъезд к одному из пограничных КПП может быть затруднен: причина пробок

КПП. Фото: Государственная таможенная служба Украины

С 10 октября на пограничном мосту через реку Днестр, являющуюся частью международного пункта пропуска "Могилев-Подольский — Отач", стартуют ремонтные работы. Они будут длиться около 10 дней и могут повлечь за собой осложнение движения. В связи с этим перевозчиков и граждан призывают учитывать возможные задержки при пересечении границы между Украиной и Молдовой.

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Европейский Союз объявил об изменениях в правилах пересечения границы, которые вступят в силу с 10 ноября. Теперь вместо традиционных штампов в паспорте для идентификации пассажиров будут использоваться технологии сканирования лица и отпечатков пальцев.

Напомним, польская сторона увеличивает количество ограничений при пересечении границы со стороны Украины. Состоялось временное закрытие пункта пропуска. Также пограничники отметили, что, по предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году. К гражданам обратились с просьбой учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Кроме того, "Комментарии" писали, что украинцы продолжают выезжать за границу. В Госпогранслужбе сообщили, что из Украины за сутки выбыли 37 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки въехали 35 тысяч человек, 32 тысячи из них – граждане Украины



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Источник: https://t.me/UkraineCustoms/3287
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