Поддерживают военных и не забывают о детях: как ОО "Фундация Течия" Олега Крота изменила направления помощи во время войны

С момента полномасштабной войны в деятельности ОО "Фундация Течия", соучредителем которой является бизнесмен и меценат Олег Крот, запустили новое большое направление по поддержке военных. Благотворительная организация сосредоточила свои усилия на покупке авто, дронов, защиты, биноклей, прицелов, тактической одежды, снаряжения.



Бизнесмен и меценат Олег Крот

В 2023 году в ОО "Фундация Течия" решили сконцентрироваться на протезировании для военных и позаботиться о дальнейшей социализации защитников Украины после их возвращения в гражданскую жизнь. Через год благодаря помощи и поддержке ОО протезированы 5 защитников Украины, которые получили травмы на передовой. И сейчас идет подготовка к протезированию других защитников, которые из-за травм потеряли конечности, нуждаются в медицинской помощи и современных протезах.

В благотворительном фонде мецената Олега Крота осознают, что военные после ухода от службы потребуют адаптации к жизни в тылу, смены профессии, получения дополнительного образования, знаний, навыков и возможностей получить работу с достойным уровнем оплаты труда.

Только в Киеве ожидается более 100 тысяч военных и это без учета членов их семей, которые также будут нуждаться в реабилитации и последующей социализации.

Военные во время службы получают контузии, теряют собратьев, получают травмы и ранения. И для восстановления как физического, так и ментального здоровья военные должны проходить комплексное восстановление.

Поэтому в планах ОО "Фундация Течия" благотворителя Олега Крота запуск школы для ветеранов и их семей. В рамках инициативы желающим предложат получить современное образование в сфере ИТ, креативной экономики, маркетинга, рекламы и диджитала. По замыслу мецената Олега Крота и его команды такая школа станет благодарностью для защитников Украины и поможет им после возвращения к гражданской жизни освоить новые профессии и увеличит шансы получить востребованную работу.

ОО "Фундация Течия" Олега Крота и его партнеров-единомышленников сделало своей благотворительной миссией — поддержку всех слоев населения, пострадавших в результате войны. Благотворители регулярно передают гуманитарные грузы, технику и оборудование для военных на самые горячие направления фронта, но не ограничивают свою помощь только силами обороны. Поскольку даже в условиях военного времени, когда все основные усилия государства и граждан сосредоточены на поддержке армии, украинские дети продолжают болеть, нуждаться в лечении, заботе и внимании.

С начала своего создания в 2019 году ОО "Фундация Течия" занимается реабилитацией детей с особенностями развития, инвалидностью и онкологическими диагнозами и занимается центром инклюзии "Ева" в пригороде Киева.

Фонд взял на себя финансовое обеспечение работы специалистов (логопеды, психологи), поставки специального оборудования и организацию условий для детей с особенностями развития или после лечения онкологии.

В среднем центр может одновременно принять и предоставить необходимые услуги ежемесячно 25 детям. Всего за 5 лет существования центра более 7 тысяч детей прошли реабилитацию, некоторые проходят ее повторно, дважды в год или ежегодно.

Так по состоянию на 2023 год ОО "Фундация Течия" профинансировало центр инклюзии "Ева" на почти 7 миллионов гривен. И это не просто цифры, за ними стоят 172 ребенка, прошедших реабилитационные курсы, а еще 150 детей ждут своей очереди.

Это маленькие украинцы, которые даже во время войны должны получать помощь, регулярно проходить реабилитацию, потому что для них это вопросы физического, ментального здоровья, социализации и адаптации к жизни в современном мире.

Поэтому в ОО "Фундация Течия" продолжают поддерживать все свои благотворительные проекты, ведь осознают, что от последствий войны страдают все слои населения и каждый нуждается в заботе и помощи.