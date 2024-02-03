Под ударом более миллиона квадратных километров: в какие города долетают украинские БпЛА

Как передает портал "Комментарии", более миллиона квадратных километров территории России (без учёта аннексированных Крыма и Севастополя) находится в зоне, уязвимой для атак украинских беспилотников. Как подсчитало издание "Вёрстка", с сентября 2023 года эта территория увеличилась более чем на 300 тысяч квадратных километров. В зоне поражения оказались в том числе такие города, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Так, напоминает "Вёрстка", 20 сентября 2023 года дрон-камикадзе впервые долетел до Сочи. Он попал в резервуар с топливом на базе "Роснефти". Через два дня власти Туапсинского района также отчитались об уничтожении БПЛА на подлёте к Туапсе.

В ночь на 18 января беспилотник впервые долетел до Петербурга, а в ночь на 31 января другой БПЛА упал на территории завода "Невский мазут".

"Петербург стал шестым городом-миллионником в зоне поражения. Ранее БПЛА долетали до Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Также в зоне поражения находится Волгоград", — отмечает издание.

Кроме того, 29 января первый беспилотник упал в Ярославле. Он попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС". А 31 января БПЛА впервые долетели до Нижегородской области. Сообщалось, что два дрона были перехвачены южнее города Кстово, примерно в 20 км от Нижнего Новгорода. Как подчёркивает "Вёрстка", это место находится примерно в 800 км от ближайшей точки на неоккупированной территории Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в стране-агрессоре этой ночью снова заявили об атаке беспилотников, зафиксированных в Белгородской и Волгоградской областях. В последней, в частности, в результате происшествия произошел сильный пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.

Также издание "Комментарии" сообщало – Канада может передать Украине тысячи сверхмощных ракет CRV7, но есть одна проблема.







