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Под шумок обстрелов власти Сум решили поднять стоимость проезда в маршрутках

В Сумах подняли стоимость проезда в маршрутках до 15 гривен

23 октября 2024, 16:44 comments2423
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Кравцев Сергей

Как известно город Сумы систематически страдает от постоянных обстрелов страны-агрессора, ведь находится совсем рядом с российско-украинской границей. И пока все заняты темой безопасности в городе и области, депутаты горсовета вместе с начальником городской военной администрации (ГВА) Алексеем Дрозденко решили продавить вопрос о стоимости проезда в городских маршрутках. Так, теперь проезд в Сумах вырастет сразу на 50%. Раньше стоимость проезда была – 10 гривен, а станет – 15 гривен. 

Под шумок обстрелов власти Сум решили поднять стоимость проезда в маршрутках

В Сумах подняли стоимость проезда. Фото из открытых источников

Городские власти сразу же поспешили объяснить, что, мол, согласились поднять тариф при условии, что перевозчики улучшат качество своих услуг.

Руководитель ГВА Алексей Дрозденко сообщил, что ГВА и перевозчики подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому в Сумах планируется установление нового тарифа на пассажирские перевозки – 15 грн. Его согласуют Исполнительный комитет Сумского горсовета и городская военная администрация.

Согласно документу, перевозчики обязаны каждые шесть месяцев осуществлять капитальный ремонт 15% автобусов под контролем городского совета. Кроме того, будет улучшен график перевозок в вечернее время, установлены GPS-приборы на всех автобусах и информационные табло на ключевых остановках.

Также предусмотрена бесплатная перевозка для учащихся 1-4 классов, военнослужащих ВСУ и членов ДФТГ. В случае невыполнения перевозчиками своих обязательств повышение тарифа будет отменено.

Горожане уже гневно отреагировали на такое решение властей в соцсетях.

"В моратории написано – ремонт 15 процентов от количества под наблюдением, это, чтобы через свои фирмы-прокладки деньги пропускать. Ужас, позор для наших властей", – написала Ольга.

"Су*и нет порядка и не будет, пока не наедятся! Позор!", – отметила Валентина.

"Каждый раз одно и то же. GPS они уже десять лет обещают, а о табло на остановках то же самое обещание. А "Руту" сколько ни ремонтируй она все равно на ходу разваливается", – написал Евгений.

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Источник: https://t.me/drozdenko_sumy/1412
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