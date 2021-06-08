logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Под Москвой продают роскошный особняк российского олигарха Григоришина: какова его стоимость
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Москвой продают роскошный особняк российского олигарха Григоришина: какова его стоимость

Скандальные украинские политики позавидовали бы роскоши дома бизнесмена- беглеца.

8 июня 2021, 23:49
Автор:

Лиля Воробьева

Трехэтажный дом со всеми современными удобствами в элитном Одинцовском районе под Москвой стоит 50 миллионов долларов. Объявление о продаже появилось на российском сайте по продаже недвижимости.

Под Москвой продают роскошный особняк российского олигарха Григоришина: какова его стоимость

Имение Константина Григоришина. Фото из открытых источников.

Роскошь, просторные интерьеры, дорогая мебель, мрамор, лепнина и позолота. Этот перечень удобств, которые, очевидно, необходимы для представителей крупного бизнеса и олигархов,впечатляет.

Как говорится объявлении, в трехэтажном доме, общая площадь 2 тыс. кв. м., находится шесть спален и санузлов, бассейн, сауна, бильярдная, беседки на природе и домик для охраны. Продается все: даже мебель и отделка.

Говорят, что господин Григоришин недолго здесь жил, ведь с 2014 года он в бегах. В международный розыск его объявили следственные органы РФ. Константин Григоришин активно скупал недвижимость, строил роскошное жилье для семьи. Вместе с тем, в бюджет России не уплатил огромную сумму — 18 миллионов долларов. Именно за неуплату налогов правоохранители соседнего государства заочно приговорили его к четырем годам колонии общего режима. В 2016 году Басманный суд Москвы наложил арест на его имущество в России — две квартиры в центре Москвы, коллекцию предметов искусства с картинами известных художников и дом в Одинцовском районе. Впоследствии адвокаты подали апелляции на арест имущества.

Таких состоятельных бизнесменов в Украине приравнивают к олигархам. Кстати, этот ловкий предприниматель кроме русского и кипрского имеет еще и украинское гражданство. То есть, пользуется всеми олигархическими атрибутами.

И активно ведет бизнес в Украине. Григоришин — владелец финансово-промышленной группы "Энергетический стандарт". Сфера его интересов особенно привлекательна — энергетика, распределение электроэнергии, тяжелое и энергетическое машиностроение, логистика. Партнерами по бизнесу господина Григоришина были такие известные в Украине личности, как Игорь Коломойский, Игорь и Григорий Суркисы, Вадим Новинский и Петр Порошенко. Именно Порошенко в 2014 году попал в скандал за закупку в РФ электроэнергии через "фирму-прокладку" известного нам господина Григоришина.

Теперь владелицей роскошного особняка в элитном   Одинцовском районе под Москвой является экс-супруга, пропавшего из России олигарха, Оксана. Вместе супруги не проживают.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Зеленский собирается покончить с украинскими олигархами.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://odintsovo.cian.ru/sale/suburban/255607742/?__cf_chl_jschl_tk__=05c912fe073bec7e92478d0e2514235343f3d9bc-1623181879-0-AYe_Pf0fzmLXsB1PTiTR3V-M4PHW1p8-OeIR53GaHK4Cq3jIF7HlANaQy5R5YD0UWkYq_W5u2WbcRxICcDAnPP-N_MmpxIX76heqTJf0wYkKXj7LzbtY2fA1AIeLrs6wLc
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ