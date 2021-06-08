Под Москвой продают роскошный особняк российского олигарха Григоришина: какова его стоимость

Трехэтажный дом со всеми современными удобствами в элитном Одинцовском районе под Москвой стоит 50 миллионов долларов. Объявление о продаже появилось на российском сайте по продаже недвижимости.

Имение Константина Григоришина. Фото из открытых источников.

Роскошь, просторные интерьеры, дорогая мебель, мрамор, лепнина и позолота. Этот перечень удобств, которые, очевидно, необходимы для представителей крупного бизнеса и олигархов,впечатляет.

Как говорится объявлении, в трехэтажном доме, общая площадь 2 тыс. кв. м., находится шесть спален и санузлов, бассейн, сауна, бильярдная, беседки на природе и домик для охраны. Продается все: даже мебель и отделка.

Говорят, что господин Григоришин недолго здесь жил, ведь с 2014 года он в бегах. В международный розыск его объявили следственные органы РФ. Константин Григоришин активно скупал недвижимость, строил роскошное жилье для семьи. Вместе с тем, в бюджет России не уплатил огромную сумму — 18 миллионов долларов. Именно за неуплату налогов правоохранители соседнего государства заочно приговорили его к четырем годам колонии общего режима. В 2016 году Басманный суд Москвы наложил арест на его имущество в России — две квартиры в центре Москвы, коллекцию предметов искусства с картинами известных художников и дом в Одинцовском районе. Впоследствии адвокаты подали апелляции на арест имущества.

Таких состоятельных бизнесменов в Украине приравнивают к олигархам. Кстати, этот ловкий предприниматель кроме русского и кипрского имеет еще и украинское гражданство. То есть, пользуется всеми олигархическими атрибутами.

И активно ведет бизнес в Украине. Григоришин — владелец финансово-промышленной группы "Энергетический стандарт". Сфера его интересов особенно привлекательна — энергетика, распределение электроэнергии, тяжелое и энергетическое машиностроение, логистика. Партнерами по бизнесу господина Григоришина были такие известные в Украине личности, как Игорь Коломойский, Игорь и Григорий Суркисы, Вадим Новинский и Петр Порошенко. Именно Порошенко в 2014 году попал в скандал за закупку в РФ электроэнергии через "фирму-прокладку" известного нам господина Григоришина.

Теперь владелицей роскошного особняка в элитном Одинцовском районе под Москвой является экс-супруга, пропавшего из России олигарха, Оксана. Вместе супруги не проживают.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Зеленский собирается покончить с украинскими олигархами.







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