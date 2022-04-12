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Под Мелитополем и Иловайском вражеские ПВО: в Генштабе раскрыли планы РФ по захвату Донбасса

Россияне пытаются завершить перемещение сил в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации на аэродромы недалеко от восточных границ Украины

сегодня, 07:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники выявили характеристики, свидетельствующие об усилении системы противовоздушной обороны недалеко от населенных пунктов Мелитополь и Иловайск. Все это свидетельствует о том, что в ходе массированного наступления враг будет пытаться взять под полный контроль Мариуполь. Следующий населенный пункт – Попасная, а затем Курахово. Именно в этом направлении планирует продвигаться враг. Конечная цель – выход на административные границы Донецкой области. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Под Мелитополем и Иловайском вражеские ПВО: в Генштабе раскрыли планы РФ по захвату Донбасса

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, что на Донецком и Таврическом направлениях враг не прекращает огонь, пытается постепенно наступать. Наступление усиливается за счет перемещения дополнительных сил противника с территории РФ.

На Слобожанском направлении за сутки ситуация кардинально не изменилась. Враг продолжает частичную блокировку Харькова. Основные боевые действия разворачиваются в районе города Изюм как ключевого города, где враг сконцентрировал значительные свои силы.

На Северском направлении идет перемещение дополнительных сил РФ на восток Украины, что также свидетельствует о главной цели страны-агрессора – взятии под контроль всего Донбасса.

В целом на Донецком и Луганском направлениях украинской армией отбиты 6 вражеских атак. Кроме потерь в живой силе, российская армия потеряла 4 танка, 5 бронемашин, 26 единиц автомобильной техники и 8 артиллерийских систем. К тому же противник в течение еще одного дня войны не досчитался 1 самолета, 2 вертолетов и 4 беспилотника.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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