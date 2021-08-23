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Под Киевом накануне Дня Независимости появились билборды с надписью "Правительство убивает демократию"

На въезде в Киев вдоль трассы появились билборды "Правительство убивает демократию. Спасите NASH.tv"

сегодня, 10:15
Автор:

Хмільовська Інна

Под Киевом вдоль трассы разместили билборды со словами: "Правительство убивает демократию. Спасите NASH.tv". В понедельник, 23 августа, в Киеве стартует инициированный властями Украины к 30-летию независимости страны международный  саммит "Крымская платформа" и, судя по всему, это обращение канала к его участникам. Помимо вопросов Крыма на саммите обсудят и свободу слова в Украине, об этом сообщает телеграмм-канал "Украина сейчас".

Под Киевом накануне Дня Независимости появились билборды с надписью "Правительство убивает демократию"

Под Киевом появились билборды с надписью, фото с открытых источников

Как известно, участие на саммите подтвердили более 40 стран, включая все страны-члены НАТО. Он станет первой с 2014 года инициативой украинских властей по созданию переговорной площадки для координации действий с международными партнерами по защите прав крымчан и деоккупации аннексированного Россией полуострова.

Под Киевом накануне Дня Независимости появились билборды с надписью ”Правительство убивает демократию” - фото 2

Как ранее информировал портал "Комментарии", какое отношение украинцев к саммиту "Крымская платформа"Выяснилось, что 61% украинцев видят политическое будущее Крыма в составе Украины. Лишь 6% — в составе РФ. Еще 10% считают, что Крым должен быть независимым государственным образованием. То есть, условно говоря, 16-17% считают, что Крым может быть вне Украины. И эта цифра приблизительно совпадает с цифрой тех, кто поддерживает ОПЗЖ, выступает за Евразийский союз с Россией (12-14%). Но большинство украинцев справедливо считают, что Крым – это Украина.

Россия приложила много усилий для срыва "Крымской платформы" с целью, чтобы приехало меньше стран на это мероприятие. Поэтому не будет представителей стран Латинской Америки и Африки. Россияне очень сильно давили, чтобы представители этих стран не появились на "Крымской платформе". 

Напомним, представлять на саммите "Крымской платформы" Североатлантический Альянс будет заместитель генерального секретаря военно-политического блока Мирча Джоанэ.


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Источник: https://t.me/u_now
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