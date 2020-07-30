Под Харьковом на пляж с отдыхающими высадился десант (ВИДЕО)

В Чугуеве Харьковской области десантники выпрыгнули в воду возле пляжа в рамках тренировок. Об этом пишут "Комментарии. Харьков".



Военные отрабатывали навыки высадки в воду и это были их учения, которые в тех краях происходят довольно часто. Люди, которые в этот момент купались в водоеме, сильно растерялись и не знали как реагировать на вертолет над водой. Видео высадки выложили в паблики и соцсети.

Ранее мы сообщали, что отдыхающие на одном из харьковских пляжей были напуганы низким полетом двух вертолетов, один из которых воздушным потоком перевернул надувную лодку. На одном из пляжей под Харьковом прямо над отдыхающими людьми на низкой высоте пролетели два вертолета. Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал Инсайдер UA.

"Отдых отдыхом, а военные учения сами себя не проведут. Такие они, суровые украинские аттракционы", - говорится в сообщении.

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