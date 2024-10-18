Почти всю Украину скуют морозы: будет ли еще тепло

19 октября в Украине прогнозируется холодная погода с заморозками и туманом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По словам синоптика Наталки Диденко, в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и Крыму ожидаются дожди. В западных регионах возможен сильный туман с видимостью 300-500 метров. Почти по всей территории страны ночью прогнозируются заморозки. Особенно холодно будет на востоке и некоторых южных областях. Однако, начиная с понедельника, 21 октября, ожидается потепление до 17°C.

19 октября синоптики прогнозируют переменную облачность. В юго-восточных областях дождь, а в западных, Житомирской и Винницкой областях — туман. Ветер будет северо-восточным и юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью на западе, севере, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются заморозки на воздухе от 0 до -5°, а в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях заморозки на поверхности почвы будут достигать 0-3°. На остальной территории температура ночью будет колебаться в пределах 1-6° тепла, днем — 7-12°, в Закарпатье — 11-16°, — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом сообщил кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

