Почти весна: в Украине ожидается переменная погода

В понедельник, 18 декабря, в Украине предполагается теплая температура, а также усиление ветра, осадков в виде дождя, гололеда и мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что понедельник в Украине будет насыщен разными погодными явлениями. Здесь будет и ветер, и дождь, и гололедица, и мокрый снег, и даже весна среди зимы, а также прояснения и солнечные лучи. Всё это по очереди. 18 декабря в большинстве областей ожидается дождь, вызванный приближением атмосферного фронта. В основном это будет небольшие осадки, максимум – умеренные. На востоке возможен мокрый снег.

Диденко отметила, что только на западе Украины обойдется без осадков. В Закарпатье ожидаются солнечные прояснения.

Синоптик добавила, что западный ветер в понедельник будет оживленным, почти весенним, с порывами до штормового уровня, от 15 до 20 метров в секунду, особенно на западе и северо-западе Украины. Температура ночью и днем будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, в Закарпатье, Черновицкой области и Одесской области будет составлять 4 до 9 градусов, а в восточных и северных областях от -1 до 2 градусов тепла. Местами возможна гололедица.

Она также сообщила, что в Киеве, 18 декабря, ожидается дождь, туман, сильный западный ветер и высокая температура воздуха от 2 до 5 градусов.

— Западный ветер будет в понедельник порывистым, мартовским, а к штормовым порывам, до 15-20 метров в секунду, — на западе и севере Украины. Остатки льда и старого снега будут делать подножку и ногам, и колесам, местами гололедица – осторожно! Весна в теплом декабре позволяет свободно дышать, не мерзнуть и уменьшать слои "луковицы" одежды — главное, что-то влагозащитное и обувь высокая, потому что лужи и ручьи не почистишь, — предостерегает Диденко.