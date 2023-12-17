logo

BTC/USD

41979.54

ETH/USD

2227.18

LTC/USD

72.87

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Почти весна: в Украине ожидается переменная погода
commentss НОВОСТИ Все новости

Почти весна: в Украине ожидается переменная погода

Какая будет погода в понедельник, 18 декабря по всей территории Украины

сегодня, 18:05
Автор:
avatar

Кунец Дарья
Поделитесь публикацией:

В понедельник, 18 декабря, в Украине предполагается теплая температура, а также усиление ветра, осадков в виде дождя, гололеда и мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Почти весна: в Украине ожидается переменная погода

Она рассказала, что понедельник в Украине будет насыщен разными погодными явлениями. Здесь будет и ветер, и дождь, и гололедица, и мокрый снег, и даже весна среди зимы, а также прояснения и солнечные лучи. Всё это по очереди. 18 декабря в большинстве областей ожидается дождь, вызванный приближением атмосферного фронта. В основном это будет небольшие осадки, максимум – умеренные. На востоке возможен мокрый снег.

Диденко отметила, что только на западе Украины обойдется без осадков. В Закарпатье ожидаются солнечные прояснения.

Синоптик добавила, что западный ветер в понедельник будет оживленным, почти весенним, с порывами до штормового уровня, от 15 до 20 метров в секунду, особенно на западе и северо-западе Украины. Температура ночью и днем будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, в Закарпатье, Черновицкой области и Одесской области будет составлять 4 до 9 градусов, а в восточных и северных областях от -1 до 2 градусов тепла. Местами возможна гололедица.

Она также сообщила, что в Киеве, 18 декабря, ожидается дождь, туман, сильный западный ветер и высокая температура воздуха от 2 до 5 градусов.

— Западный ветер будет в понедельник порывистым, мартовским, а к штормовым порывам, до 15-20 метров в секунду, — на западе и севере Украины. Остатки льда и старого снега будут делать подножку и ногам, и колесам, местами гололедица – осторожно! Весна в теплом декабре позволяет свободно дышать, не мерзнуть и уменьшать слои "луковицы" одежды — главное, что-то влагозащитное и обувь высокая, потому что лужи и ручьи не почистишь, — предостерегает Диденко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0WzZ3hZkDGaiFry7KhXA1QMU1uaM8Qbu4Vian6wLoyU1gAwQJ5oVuPg1pA5zoUjQAl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!