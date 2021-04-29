Почти половина украинцев считает олигархов самыми опасными для общества - результаты исследования

Согласно результатам социологического исследования, проведенного группой "Active Group" в марте этого года, 47,1% украинцев считает, что олигархи являются наиболее опасными для общества. При этом 28,5% опрошенных полагают, что их необходимо "раскуркулить", национализировав имущество, которое последние получают неправомерным путем.

Почти половина украинцев считает олигархов самыми опасными для общества - фото из открытых источников

В исследовании также отметили, что 22,1% украинцев согласились с тем, что нужно ограничить влияние олигархов на государственные политические процессы, 17,1% респондентов поддерживают ограничение влияния олигархов на стратегические сферы. 14,5% опрошенных не против налаживания сотрудничества между государством и бизнесом, а 2,6% считают, что с олигархами не нужно ничего делать.





Во время исследования специалистам также удалось выяснить, кто из олигархов, по мнению украинцев, позитивнее всех влияет на страну. 35,3% респондентов назвали лучшим влияние Рината Ахметова, 15,9% — Петра Порошенко, 12,8% — Виктора Пинчука.

Отвечая на вопрос "Что является наиболее опасным для украинского общества", практически половина респондентов — 41,3% назвали олигархов. 36,3% украинцев считают, что зависимость от России является самой опасной для Украины, 32% называют зависимость от стран Запада, а 18,2% опрошенных думают, что опаснее всего государственный контроль над экономикой.





Напомним, что представитель главы государства в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о статусе олигархов, который предложил разработать президент Владимир Зеленский в течение ближайших 2-3 месяцев.

"Комментарии" спросили у экспертов, реально ли сделать из олигархов обычных бизнесменов, которые не будут иметь политического влияния и не станут использовать государственные ресурсы, медиа ресурсы для своего собственного обогащения.









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