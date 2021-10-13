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Почти миллиард гривен для зеленых инвестиций: на что потратят деньги

Украина обязана уменьшить выбросы парниковых газов, а для этого нужно кардинально изменить жизнь в городах

сегодня, 16:27
Автор:

Елена Бурдейная

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины будет воплощать проект, направленный на обновление транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.

Почти миллиард гривен для зеленых инвестиций: на что потратят деньги

Ирина Савчук, заместитель министра по вопросам евроинтеграции - фото Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Ирина Савчук, заместитель министра по вопросам евроинтеграции, основные положения проекта обнародовала во время международной выставки City Trans & Parking в рамках конференции "Развитие устойчивой мобильности в Украине".

В рамках проекта в 2021 году запланировано четыре "зеленых" инвестиции в региональный общественный транспорт. 890 млн грн. потратят на обновление парка в трех областях — Винницкой, Запорожской, Ужгородской — и Киеве. 45 старых автобусов заменят на новые, на электроприводе.

Обновления связаны с Киотским протоколом. Украина начала разработку проекта совместно с Министерством экологических преобразований и демографических вызовов Испании еще в 2018 году. После завершения действия Киотского протокола с 2020 г. международное сотрудничество в данном направлении регулируется Парижским соглашением.

Украина взяла на себя обязательства уменьшить выброс парниковых газов до 35% от выбросов 1990 г. Основным источником подобных выбросов, а также других загрязнений, является транспорт. Акцент будет делаться именно на нем: трансформация ради улучшения экологии в Украине и мире.

Основные направления, в которых будет работать министерство:

— наращивание количества электротранспорта частного и общественного;

— развитие более экологичных железнодорожных и водных перевозок;

— содействие переводу имеющегося транспорта на электроэнергию;

— развитие микромобильности (микромобильность — это использование малогабаритного транспорта на электроприводе, которым люди преодолевают первый и последний километр до цели: скутеры, велосипеды, самокаты).

Прогнозируют, что после воплощения проекта Украина сократит количество СО2 на более чем 1300 тонн.

С Национальным реестром выбросов можно ознакомиться по ссылке. Статью об экологическом веб-портале издание "Комментарии" публиковало ранее.





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Источник: https://mepr.gov.ua/news/38224.html
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