Почти 20-градусная жара накроет Украину: где будет весенняя погода

В большинстве регионов страны ожидаются сильные порывы ветра скоростью 15-20 м/с. В этой связи объявлен первый уровень опасности. Такие метеоусловия могут вызвать трудности в работе энергетических, строительных, коммунальных служб, а также усложнить движение транспорта.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в течение недели в Украине сохранится аномально теплая погода, а температура воздуха увеличится до 18°С. Однако 6 марта ожидается усиленный ветер. Его интенсивность снизится 7-9 марта, после чего он станет умеренным.

В пятницу температура достигнет 15°С, в субботу и воскресенье будет на уровне 12°С. Ближайшее похолодание прогнозируется на 14-15 марта.

В этот день в Украине будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Однако порывы ветра останутся сильными – 15-20 м/с.

"Температура ночью будет 1-6° тепла, в Карпатах и Закарпатье возможны 0-5° мороза. Днем прогнозируется 12-17° тепла, в Карпатах, восточных регионах и на побережье морей — 8-13° тепла", — говорится в сообщении.

Согласно информации meteoprog, теплее всего 6 марта будет в Николаевской области, где температура воздуха достигнет 6...18°С. Самые низкие показатели ожидаются в Луганской области – там температура опустится до 2...9°С.

В Киеве прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер западного направления, скорость 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Поэтому в столице объявлено штормовое предупреждение – первый уровень опасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

