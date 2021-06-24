Почему Зеленский не может лишить Киркорова звания народного артиста Украины - ответ продюсера

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Елизавета Черных
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский по законодательству не может лишить популярного исполнителя Филиппа Киркорова звания народного артиста нашей страны. Такие полномочия есть только у того государственного главы, который его присвоил. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказал известный продюсер Владимир Бебешко.
Филипп Киркоров - фото из открытых источников
Отмечается, что соответствующее звание дал Киркорову третий украинский президент Виктор Ющенко.
Продюсер также подчеркнул, что, если Киркоров действительно нарушил закон и это будет доказано, тогда Украине "такие народные артисты не нужны".
Напомним, что короля эпатажа и российской эстрады Филиппа Киркорова Украина внесли в список лиц, которые являются угрозой для национальной безопасности страны. Приказ о внесении Киркорова в "черный список" выдали 22 июня.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Сети распространилось видео, на котором показана настоящая фигура короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Пользователи заметили, что снимки, которые в социальных сетях распространяет исполнитель, не совсем правдивы. Не так давно Киркоров выложил фотографию, на которой продемонстрировал обнаженный и достаточно подтянутый торс. Однако в Telegram-канале "Только никому" опубликовали видеоролик, где четко видно округлившийся живот певца.
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