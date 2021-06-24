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Почему Зеленский не может лишить Киркорова звания народного артиста Украины - ответ продюсера

Накануне Киркоров попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

сегодня, 14:27
Автор:

Елизавета Черных

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский по законодательству не может лишить популярного исполнителя Филиппа Киркорова звания народного артиста нашей страны. Такие полномочия есть только у того государственного главы, который его присвоил. Об этом  изданию OBOZREVATEL рассказал известный продюсер Владимир Бебешко. 

Почему Зеленский не может лишить Киркорова звания народного артиста Украины - ответ продюсера

Филипп Киркоров - фото из открытых источников

Отмечается, что соответствующее звание дал Киркорову третий украинский президент Виктор Ющенко. 

"По закону его не могут лишить звания, так как это может сделать только тот президент, который ему давал его, то есть Виктор Ющенко. Нынешний президент Владимир Зеленский не может лишить Киркорова звания, поскольку это сложная процедура", – рассказал Владимир Бебешко. 

Продюсер также подчеркнул, что, если Киркоров действительно нарушил закон и это будет доказано, тогда Украине "такие народные артисты не нужны".

Напомним, что короля эпатажа и российской эстрады Филиппа Киркорова Украина внесли в список лиц, которые являются угрозой для национальной безопасности страны. Приказ о внесении Киркорова в "черный список" выдали 22 июня. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Сети распространилось видео, на котором показана настоящая фигура короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Пользователи заметили, что снимки, которые в социальных сетях распространяет исполнитель, не совсем правдивы. Не так давно Киркоров выложил фотографию, на которой продемонстрировал обнаженный и достаточно подтянутый торс. Однако в Telegram-канале "Только никому" опубликовали видеоролик, где четко видно округлившийся живот певца. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/pochemu-zelenskij-ne-mozhet-lishit-kirkorova-zvaniya-narodnogo-artista-ukrainyi-prodyuser-dal-otvet.htm
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