Почему закрыли "Шлях" для перевозчиков гуманитарки: объяснение Минразвития

Министерство развития общин заявило, что не реализует политику в сфере гуманитарной помощи, поэтому в дальнейшем механизм выезда за гумгрузами военнообязанными мужчинами должно наработать и ввести Минсоцполитики. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Система "Шлях" для перевозчиков гуманитарки. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что с начала полномасштабного вторжения система "Шлях" функционировала для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами.

"Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи. В то же время Министерство развития общин и территорий не является профильным органом, который формирует и реализует политику в сфере гуманитарной помощи. Такую политику формирует Минсоцполитики, которое в дальнейшем по поручению правительства совместно с Минобороны проработает вопрос выезда за границу за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами", – говорится в заявлении.

Отмечается, что правительство поручило Минсоцполитики, которое формирует политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.

Стоит напомнить, что ранее по результатам заседания Кабинета министров 25 февраля были одобрены изменения в постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами. Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен на общих основаниях, а не по регистрации в системе "Шлях".

Поэтому водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях".

То есть могут пересечь границу те, кто исключен из воинского учета, имеет 3 детей, или другие правовые основания для пересечения границы.

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