В Украине продолжают незаконно переправлять мужчин через систему «Шлях»

В городе Одесса был проведен ряд санкционированных обысков. Мероприятия проводились в рамках уголовного производства оперативниками Подольского отряда совместно с сотрудниками УСР в Одесской области и следователями СУ ГУНП в Одесской области по процессуальному руководству областной прокуратуры.

Следственные мероприятия. Фото: ГПСУ

Проведенные мероприятия позволили установить организатора незаконной переправки мужчин призывного возраста через госрубеж. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы.

Им оказался бывший руководитель одной из логистических компаний области, который за денежное вознаграждение вносил ложные сведения в информационную систему "Шлях". Таким образом, люди беспрепятственно выезжали из страны через действующие пункты пропуска, но обратно уже не возвращались. Водители оставляли автомобили за границей, а со временем в Украину их возвращали совсем другие лица. Предварительно установлено, что таким образом переправлено не менее 7 мужчин.

В результате обысков у фигурантов производства, межведомственной группой обнаружены предметы, имеющие доказательное значение и подтверждающие незаконную деятельность.

В настоящее время фигурант уголовного производства объявлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.332 УКУ и ст.362 УКУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 1,8 млн гривен.

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