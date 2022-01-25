Почему за годы войны в Украине так и не создали достаточного количества современного оружия, - украинцы ответили

Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Эстония в ближайшие недели отправит в Украину произведенные в Соединенных Штатах Америки противотанковые ракетные комплексы Javelin. К тому же, официальный Таллин готов был передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но для этого нужно было разрешение других государств – Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.
Война на Донбассе - фото из открытых источников
На днях в Украину также доставили от США более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности нашего государства, а также партию летального оружия (порядка 90 тонн). Груз предназначен для защитников нашего государства на линии фронта.
Кроме того, из Великобритании в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи Вооруженным Силам, в частности британцы доставили партию противотанковых гранатометов 5-го поколения NLAW.
Портал "Комментарии" уже интересовался у своих читателей, что по их мнению, Украине необходимо делать со всем арсеналом оружия, предоставленным другими странами. Теперь же члены клуба "Комментарии" поделились мыслями, почему наше государство вынуждено принимать вооружение в таких количествах от стран-партнеров и почему за более, чем семь лет войны на Востоке, в Украине не было создано достаточного количества современного оружия, чтобы противостоять врагу.
Большинство читателей высказали предположение, что другие государства во главе с высшим руководством разрабатывали оружие на протяжении десятков лет совместно с большим количеством ученых и инженеров. При этом в Украине у власти находились чиновники, которые могли заниматься не государственничеством, а самообогащением.
Кроме того, некоторые читатели отмечают, что необходимое оружие в Украине было, но его могли продать. А оружейные склады, существующее в стране, сгорели:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости