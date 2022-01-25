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Почему за годы войны в Украине так и не создали достаточного количества современного оружия, - украинцы ответили

Тем не менее, поставки оружия из других стран в Украину не прекращаются

сегодня, 16:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Эстония в ближайшие недели отправит в Украину произведенные в Соединенных Штатах Америки противотанковые ракетные комплексы Javelin. К тому же, официальный Таллин готов был передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но для этого нужно было разрешение других государств – Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца. 

Почему за годы войны в Украине так и не создали достаточного количества современного оружия, - украинцы ответили

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На днях в Украину также доставили от США более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности нашего государства, а также партию летального оружия (порядка 90 тонн). Груз предназначен для защитников нашего государства на линии фронта.

Кроме того, из Великобритании в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи Вооруженным Силам, в частности британцы доставили партию противотанковых гранатометов 5-го поколения NLAW. 

Портал "Комментарии" уже интересовался у своих читателей, что по их мнению, Украине необходимо делать со всем арсеналом оружия, предоставленным другими странами.  Теперь же члены клуба "Комментарии" поделились мыслями, почему наше государство вынуждено принимать вооружение в таких количествах от стран-партнеров и почему за более, чем семь лет войны на Востоке, в Украине не было создано достаточного количества современного оружия, чтобы противостоять врагу. 


Большинство читателей высказали предположение, что другие государства во главе с высшим руководством разрабатывали оружие на протяжении десятков лет совместно с большим количеством ученых и инженеров. При этом в Украине у власти находились чиновники, которые могли заниматься не государственничеством, а самообогащением. 

"Здесь правильнее сделать акцент на том, почему власть имущие не занимались экономикой ни сейчас, ни тогда, а исключительно самообогащением?", "Нет средств. Где взять их при космических зарплатах чиновников?", "Нет современного оружия, потому что в свое время все руководящие места занимал криминал, которые умеет только грабить", — пишут пользователи в Facebook. 

Кроме того, некоторые читатели отмечают, что необходимое оружие в Украине было, но его могли продать. А оружейные склады, существующее в стране,  сгорели: 

"А почему наши танки продают, а парни воюют старыми консервами?", "Все оборудование и заводы продали, а вы хотите, чтобы это восстановили за два года?", "Зачем? Даже старое сожжено целыми складами",  "При прошлой власти все оружейные склады сгорели, и никого не притянули к ответственности". 

Однако многие украинцы уверены, что современное оружие в Украине создано, но нужно прикладывать много усилий, времени и средств, чтобы его производить в нужных объемах. Кроме того, многие предприятия остановили работу из-за экономического положения в стране:

"Оружие создано, но его нужно изготавливать, а не работать один день в неделю", "Оно создано, те же "Нептуны", но власть специально ослабляет нашу обороноспособность. Позакрывали предприятия. Как им существовать в таких условиях?", " Оружие, возможно, и создают. А вот патронные заводы? Нет и одного уже", — пишут в комментариях читатели. 

Ранее на портале "Комментарии" — почему Германия отказалась поставлять Украине оружие – заявление министра обороны. 


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Источник: https://comments.ua/
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