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Светлана Шкурупий
Во
время войны, которая разделила наши жизни на "до" и
"после", большинство людей находятся в истощающем состоянии, потому
что испытывают регулярный стресс, тревогу и страх из-за неопределенного
будущего. Это все сказывается и на
отношениях, в том числе супружеских.
Почему во время войны многие люди начали расставаться / Фото: unsplash.com
Эксперты
отмечают, что многие люди расходятся из-за того, что им не хватает ресурса на
чувства. В стрессовых условиях становится трудно проявлять свою любовь, делать
маленькие и большие добрые поступки для своей половинки.
Как
правило, основные силы сейчас направлены на элементарное обустройство жизни в
более сложных, чем обычно, условиях. Люди истощаются не от самых приятных
вещей, поэтому могут даже сорваться на самых близких и любимых людях. Это
неправильно, но мы должны понимать, что сейчас это вариант нормы.
Также
во время войны становиться понятным, что является главным, а что второстепенным
в жизни. Начинают цениться вещи, о которых мы даже не задумывались в мирное
время. И может случиться так, что это разные важные вещи для супружеских партнеров
и точек соприкосновения между ними больше нет. Переживание войны делает всех
максимально честными, такими, какими мы есть на самом деле, и иногда это не та
правда, которую мы готовы знать о своем партнере.
Эксперты
еще говорят о том, что у партнеров может быть разное переживание стресса. Это
что-то подобное к предыдущему пункту, когда отсутствуют точки соприкосновения
между влюбленными. У кого-то немного повысился уровень тревоги, а у другого
человека уже паника.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, сколько времени нужно, чтобы пережить расставание.
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