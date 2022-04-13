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Почему во время войны многие люди начали расставаться

Эксперты назвали основные причины, по которым люди во время войны начали принимать решения о расставании

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Во время войны, которая разделила наши жизни на "до" и "после", большинство людей находятся в истощающем состоянии, потому что испытывают регулярный стресс, тревогу и страх из-за неопределенного будущего.  Это все сказывается и на отношениях, в том числе супружеских.

Почему во время войны многие люди начали расставаться

Почему во время войны многие люди начали расставаться / Фото: unsplash.com

Эксперты отмечают, что многие люди расходятся из-за того, что им не хватает ресурса на чувства. В стрессовых условиях становится трудно проявлять свою любовь, делать маленькие и большие добрые поступки для своей половинки.

Как правило, основные силы сейчас направлены на элементарное обустройство жизни в более сложных, чем обычно, условиях. Люди истощаются не от самых приятных вещей, поэтому могут даже сорваться на самых близких и любимых людях. Это неправильно, но мы должны понимать, что сейчас это вариант нормы.

Также во время войны становиться понятным, что является главным, а что второстепенным в жизни. Начинают цениться вещи, о которых мы даже не задумывались в мирное время. И может случиться так, что это разные важные вещи для супружеских партнеров и точек соприкосновения между ними больше нет. Переживание войны делает всех максимально честными, такими, какими мы есть на самом деле, и иногда это не та правда, которую мы готовы знать о своем партнере.

Эксперты еще говорят о том, что у партнеров может быть разное переживание стресса. Это что-то подобное к предыдущему пункту, когда отсутствуют точки соприкосновения между влюбленными. У кого-то немного повысился уровень тревоги, а у другого человека уже паника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько времени нужно, чтобы пережить расставание.


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Источник: https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/stosunky/ty-menya-bolshe-ne-lyubish-ili-pochemu-vo-vremya-vojny-lyudi-rashodyatsya/
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