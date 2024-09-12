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Почему в Украине снова ввели графики отключений света: в Укрэнерго дали ответ

Погода и падение генерации: как меняются условия электроснабжения в Украине

сегодня, 14:53
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Черновалова Кристина

НЭК "Укрэнерго" объявило о возобновлении графиков отключений электроэнергии в Киеве и 16 областях Украины. По данным компании, ограничения потребления электрической энергии стали необходимыми из-за снижения эффективности солнечных электростанций, вызванного пасмурной погодой, а также из-за падения генерации на тепловых электростанциях.

Почему в Украине снова ввели графики отключений света: в Укрэнерго дали ответ

Укрэнерго вводит графики отключений: почему

"Причина введения ограничений – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС", — сообщили в Укрэнерго.

Ограничения затронули следующие регионы: Киевская, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Житомирская, Сумская, Полтавская, Запорожская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Винницкая, Черновицкая и Хмельницкая области.

Руководство "Укрэнерго" отметило, что ситуация с отключениями может изменяться в зависимости от погодных условий и состояния оборудования на электростанциях. Они также призвали жителей подготовиться к возможным перебоям в электроснабжении и рационально использовать электроэнергию.

Читайте на портале "Комментарии" — Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, ряд областей снова переходит на стабилизационные отключения электроэнергии. Начнут действовать графики уже с 13:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Ранее "Комментарии" писали, что первая леди Украины Елена Зеленская открыто рассказала о том, как происходит их повседневная жизнь в условиях, когда свет в доме может исчезнуть в любую минуту, а сирены заставляют спускаться в подвал.




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Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo/?locale=uk_UA
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