Почему в Украине решили восстановить декларирование для чиновников – что это даст

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава фракции партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что на этой неделе планируют возобновить декларирование всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами. Как оцениваете данное решение? Почему его принимают именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
В Украине восстановят декларирование для чиновников. Фото: из открытых источников
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников уверен, что не стоит рассматривать возвращение декларирования как что-то судьбоносное.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам Алексея Плотникова, вопрос лишь в том – будет ли открытый доступ к этим декларациям для всех желающих, либо же – только для соответствующих контролирующих органов.
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов поддерживает идею возобновить декларирования чиновников. По его словам, это важный шаг в ракурсе борьбы с коррупцией.
По его мнению, возобновить декларирование чиновников решили, потому что война явно переросла в долгую, позиционную фазу. И мы, поясняет Николай Спиридонов, должны даже в такое время заниматься фундаментальными вопросами. А борьба с коррупцией – один из таких. И нам нужно решать эту проблему, в том числе, для скорейшей победы в войне, акцентирует эксперт.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Зеленский меняет Резникова на Умерова – что это даст Украине.
Обсуждения
Новости