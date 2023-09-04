Почему в Украине решили восстановить декларирование для чиновников – что это даст

Глава фракции партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что на этой неделе планируют возобновить декларирование всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами. Как оцениваете данное решение? Почему его принимают именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В Украине восстановят декларирование для чиновников. Фото: из открытых источников

Вопрос лишь в том – будет ли открытый доступ к этим декларациям для всех желающих

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников уверен, что не стоит рассматривать возвращение декларирования как что-то судьбоносное.

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"Всё довольно прозаично, – отмечает он. – Международный валютный фонд в последнем меморандуме, среди прочего, призвал Украину возобновить декларирование высшими чиновниками их доходов (что было приостановлено после широкомасштабного российского вторжения в феврале 2022-го). Выполнение этих условий МВФ, наряду с другими, открывает возможности для получения очередных траншей".

По словам Алексея Плотникова, вопрос лишь в том – будет ли открытый доступ к этим декларациям для всех желающих, либо же – только для соответствующих контролирующих органов.

Возобновить декларирование чиновников решили, потому что война явно переросла в долгую, позиционную фазу

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов поддерживает идею возобновить декларирования чиновников. По его словам, это важный шаг в ракурсе борьбы с коррупцией.

Толерантность к коррупции должна быть в Украине нулевой", – уверен эксперт. "Наряду с идеей ужесточить наказание за коррупцию, о чем говорил недавно президент Зеленский, предлагая приравнять это негативное явление во время войны – к государственной измене

По его мнению, возобновить декларирование чиновников решили, потому что война явно переросла в долгую, позиционную фазу. И мы, поясняет Николай Спиридонов, должны даже в такое время заниматься фундаментальными вопросами. А борьба с коррупцией – один из таких. И нам нужно решать эту проблему, в том числе, для скорейшей победы в войне, акцентирует эксперт.

"В идеале декларирование должно привести к большей ответственности чиновников, – отмечает он. – Ведь когда приходится отчитываться о том – что у него и откуда, воровать становится намного сложнее".

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