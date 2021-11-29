Почему в Украине может значительно сократиться количество населения

В Украине может значительно сократиться население в ближайшие 30 лет. Об этом сообщается в справке ООН "Демографические процессы".

Население страны быстро сокращается, фото из открытых источников

По данным Организации объединенных наций, численность украинцев быстро сокращается, темпы вымирания населения одни из самых быстрых в мире. Предварительные прогнозы неутешительны – к 2050 году украинцев останется максимум 35 миллионов.

Причин резкого сокращения численности граждан несколько. Среди них – недостаточное количество детей, которые рождаются ежегодно, значительный уровень смертности взрослого населения, внешняя миграция.

Кроме того, к причинам относят недостаточный уровень благосостояния, неспособность совмещать работу с воспитанием детей, распространенность неинфекционных болезней среди взрослого населения. Таким образом, в Украине один из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно больше умирает мужчин. Треть населения не доживают до 65 лет.

К этим причинам прибавляется миграционный кризис – украинцы выезжают за границу для трудоустройства, образования. Наше население быстро стареет, к 2050 году будет насчитываться 36% людей старше 60 лет, среди них подавляющее большинство – это женщины. Сейчас украинок старше 65 лет, примерно две трети, старше 80 лет — более трех четвертых. По предварительным подсчетам, расходы на пенсионеров в Украине за 30 лет возрастут до 25% ВВП.

Относительно советов для правительства в справке отмечается, что следует пересматривать условия на рынке труда и возраст ухода на пенсию. Кроме того, следует внедрить комплексную систему управления миграцией. Также власть должна проводить такую политику, чтобы обеспечить достаточный уровень и качество жизни украинского народа.

"Только политический подход, основанный на правах человека, гендерно чувствительный и недискриминационный, сможет положительно повлиять на состав и размер семьи, позволит полностью использовать потенциал развития миграции и позволит всем людям в полной мере участвовать в развитии общества", — говорится в тексте.

То есть, в Украине следует улучшать состояние системы здравоохранения и решать проблему обеднения населения. экологические проблемы; обеспечить достаточный уровень социальной защиты.

Как сообщал портал "Комментарии", умерла бывшая министерша образования Украины.





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