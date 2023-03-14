Почему уже сейчас нужно готовиться к новому отопительному сезону – как укрепить энергетику страны

В традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский коснулся, среди прочего, энергетической темы. По его словам, ситуация с энергетикой стабилизируется, начинается подготовка к следующему отопительному сезону. Что следует делать уже сейчас, независимо от того, сколько еще продлится война? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Необходимо закладывать долгосрочные программы, улучшающие ситуацию не только на следующий сезон, но и на десятилетия

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин считает, что можно только приветствовать понимание, что подготовку к следующему отопительному сезону нужно начинать сразу после прохождения пиковых нагрузок текущего.

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"Главное, чтобы это не осталось только заявлениями или созданием очередного штаба, который раскачается к сентябрю, – подчеркивает он. – Нужно, в конце концов, просто требовать выполнения должностных и функциональных обязанностей от профильных министров и собственно от премьера".

Конечно, акцентирует эксперт, кардинально ситуация зависит от результатов военных действий. При благоприятном для нас исходе, может усилиться возврат беженцев и переселенцев в места постоянного проживания, при негативном – может усилиться отток.

"Тут только ВСУ могут дать прогноз, – отмечает Игорь Черкашин. – В любом случае, системы теплоснабжения должны быть готовы к работе в экстремальных условиях".

Национальные системы электроснабжения и газоснабжения также требуют усиления безопасности и надежности, уверен эксперт. Как по оборудованию, так и по запасам энергоресурсов.

"Одним из важнейших элементов остается возврат Запорожской АЭС в работу. Так как именно электроснабжение станет самым востребованным в отопительный сезон, особенно для городов, – поясняет Игорь Черкашин. – Кроме этого, необходимо закладывать долгосрочные программы, улучшающие ситуацию не только на следующий сезон, но и на десятилетия. Это и обязательства по высокому классу энергоэффективности нового и восстанавливаемого фонда зданий, и использование тепловых насосов для отопления, а солнечных коллекторов – для горячего водоснабжения, и внедрение управления энергопотреблением через построение действующих систем энергоменеджмента в громадах – на базе современных технологий энергомониторинга. Текущие смены в распространении обязанностей между государственными органами в сфере энергоэффективности требуют быстрого завершения и перехода к практическим, осознанным шагам".

Помимо стандартных задач по накоплению угля и газа для следующего отопительного сезона, необходимо обеспечить ремонт поврежденного оборудования

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поделился таким мнением:

"Благодаря самоотверженной работе наших энергетиков и военных, несмотря на постоянные обстрелы, удалось стабилизировать ситуацию в энергетике. Однако расслабляться не стоит. Возможны и новые удары, да и запланированные выводы в ремонт блоков АЭС уже в начале лета могут привести с новым ограничениям в поставке электроэнергии потребителям Украины".

Сергей Макогон считает, что помимо стандартных задач по накоплению угля и газа для следующего отопительного сезона, необходимо обеспечить ремонт поврежденного оборудования, а также незамедлительно создавать новые децентрализованные генерирующие мощности с целью снижения уязвимости энергосистемы Украины.

"Наиболее быстро можно организовать строительство газовой генерации, и до 1 ГВт можно построить уже в этом году, если начать заниматься этим прямо сейчас. К сожалению, – признался эксперт, – пока я не слышал о подобных планах Министерства энергетики".

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