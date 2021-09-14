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Почему украинские военнослужащие не могут получить проездные документы

Омбудсман взяла на контроль проблему отсутствия листов-талонов в терцентрах

сегодня, 12:30
Автор:

Козлова Альбіна

В последнее время украинским военным, которые имеют право на льготный проезд, отказывают в получении соответствующих проездных документов. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Почему украинские военнослужащие не могут получить проездные документы

В Министерстве обороны должны разобратся с проблемой отсутствия талонов, фото из открытых источников

Участники боевых действий, служащие в рядах Вооруженных Сил Украины и военные, освободившиеся из службы, написали несколько обращений к Людмиле Денисовой, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

В обращениях граждан говорится, что им отказываются выдавать листы-талоны, подтверждающие их право на получение льготных проездных документов на следующий 2022 год.

Такую информацию военные получили, обратившись в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Омбудсман Людмила Денисова подала запрос в кадровый центр Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Там на запрос дал ответ временно исполняющий обязанности начальника центра. По его словам, сейчас в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки действительно нет листов-талонов. Причина их отсутствия не указана.

Омбудсман подала обращение к министру обороны Украины и взяла вопрос под личный контроль. В Министерстве должны в ближайшее время решить проблему отсутствия бланков талонов на льготный проезд для военнослужащих.

Напомним, что военные и ветераны войны имеют право на льготный проезд с 50% скидкой в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Как сообщал портал "Комментарии", майор ВСУ сделал смертельный выстрел в солдата. Уголовное производство по делу об убийстве было открыто 21 марта 2017.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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