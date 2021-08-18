Почему Украина посещает все большее количество туристов

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Хмільовська Інна
В Украине на 9% в последнее время выросло количество туристов. Почему иностранцам интересно в последнее время посещать нашу страну? И кто чаще приезжает в качестве туристов? Как сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины, в январе-июне 2021 Украину посетили 1,42 млн. иностранных туристов.
Туризм в Карпатах. Фото из открытых источников
Большинство иностранцев, которые посетили Украину — европейцы, на втором месте — жители азиатских стран. Самые интересные туристические места в Украине — это Закарпатье, Прикарпатье, Полесье — зона Чернобыля, Днепровско-Бугский лиман Чёрного моря, остров Джарылгач, Олешковские пески, Поднепровье и Запорожье - столица запорожских козаков – Запорожская Сечь, Мерефо-Херсонский мост.
Кроме того, украинцы на 15% чаще выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 миллиона людей. Любимые туристические направления — Турция и Египет. Появились новые туристические центры, куда начинают ехать все больше украинский, например, Доминиканская Республика и Болгария.
Сильное влияние на туризм сделал карантин, новые правила въезда в страны и распространение коронавируса.
Ранее издание "Комментарии" информировало, что Украина и Турция договорились развивать туризм: для чего нужен меморандум. Турция — в приоритете у украинских туристов. Нам есть чему поучиться. Это касается и сертификации гостиниц и стандартов сервиса предоставляемых услуг. Но важно также привлекать турецких туристов в Украине.
Напомним, в связи со стремительным распространением коронавирусного заболевания и ухудшением эпидемической ситуации власти Турции приняли решение ввести полный локдаун на территории страны.
Кроме того, "Комментарии" сообщали о том, что Турция сделала неожиданное заявление об украинских туристах.
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