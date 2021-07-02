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Почему Украина ограничила въезд с территории РФ

Граждане еще трех стран кроме России будут иметь некоторые ограничения при въезде в Украину

сегодня, 14:30
Автор:

Данило Матюха

Власти Украины приняли постановление, которое обязывает въезжающих из стран, где распространяется коронавирус штамма "Дельта", обязательно сдавать экспресс-тест по прибытию на государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Почему Украина ограничила въезд с территории РФ

Украинский пограничник - фото из открытых источников

Такие ограничения касаются лиц, прибывших из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней. В ГПСУ отмечают, что в наибольшей степени указанные изменения касаются лиц, пересекающих украинскую границу на участке с Россией.

Граждане Украины, которые возвращаются из этих стран могут также сдать тест или же пойти на самоизоляцию. Также наличие документа о негативном ПЦР-тесте не обеспечивает украинцам безусловный въезд в Украину из выше упомянутых стран.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали — в нашем материале

Добавим, что московские власти планируют начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа. Кроме того, в городском департаменте здравоохранения сообщили, что отныне в больницах столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным лицам. Такие же ограничения распространятся и на часть московских ресторанов.

Кроме того Российская Федерация продолжает превосходить собственные показатели заболеваемости на коронавирус. Так, за 22 июня в стране умерло более 500 инфицированных, что стало максимальным показателем с февраля 2021 года.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Cii-nochi-zmineno-poryadok-vizdu-v-Ukrainu-osib-yaki-pribuvayut-z-chotiroh-krain/
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