Почему Украина ограничила въезд с территории РФ

Власти Украины приняли постановление, которое обязывает въезжающих из стран, где распространяется коронавирус штамма "Дельта", обязательно сдавать экспресс-тест по прибытию на государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Украинский пограничник - фото из открытых источников

Такие ограничения касаются лиц, прибывших из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней. В ГПСУ отмечают, что в наибольшей степени указанные изменения касаются лиц, пересекающих украинскую границу на участке с Россией.

Граждане Украины, которые возвращаются из этих стран могут также сдать тест или же пойти на самоизоляцию. Также наличие документа о негативном ПЦР-тесте не обеспечивает украинцам безусловный въезд в Украину из выше упомянутых стран.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали — в нашем материале.

Добавим, что московские власти планируют начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа. Кроме того, в городском департаменте здравоохранения сообщили, что отныне в больницах столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным лицам. Такие же ограничения распространятся и на часть московских ресторанов.

Кроме того Российская Федерация продолжает превосходить собственные показатели заболеваемости на коронавирус. Так, за 22 июня в стране умерло более 500 инфицированных, что стало максимальным показателем с февраля 2021 года.

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