Почему тысячи паломников не смогли попасть в Украину на Рош га-Шана

Из-за массированных обстрелов Израиля и отмены авиарейсов более 14 тысяч хасидов не смогли прибыть в Умань на празднование иудейского нового года Рош га-Шана. По информации Объединенной еврейской общины Украины, на утро 2 октября, в Умань приехали уже более 30 тысяч паломников, но значительная часть остается заблокированной из-за военной ситуации в Израиле.

Почему тысячи хасидов остались в Израиле вместо паломничества в Умань

Согласно сообщению, 1 октября Иран совершил массированные ракетные обстрелы территории Израиля, что привело к закрытию воздушного пространства и отмене рейсов. Как следствие, тысячи паломников не смогли вылететь в Украину.

"Более 14 тысяч желающих паломников не смогли добраться. Часть из них — из-за обстрела Ираном 1 октября и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов", — говорится в сообщении.

Заместитель городского головы Умани Олег Ганич отметил, что из-за сложной ситуации в Израиле количество паломников в этом году может быть меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году в Умань приехали около 35,5 тысячи хасидов, но теперь прогнозируется снижение этого количества.

"Все внимательно следят за новостями и понимают, что в Израиле идет война. Поэтому многие самолеты не вылетели", — отметил Олег Ганич.

В то же время безопасность паломников в Умани остается приоритетом для местных властей. По словам Ганича, в городе подготовили 21 официальное укрытие, а также дополнительные хранилища в частных домовладениях. На улицах установлены громкоговорители, извещающие о воздушной тревоге и показывающие пути к ближайшим укрытиям.

Несмотря на то, что Умань уже приняла десятки тысяч паломников, местные власти призывают быть осторожными. Чиновники рекомендуют воздержаться от поездок в Умань из-за действующего военного положения в Украине.