Почему тысячи паломников не смогли попасть в Украину на Рош га-Шана

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Черновалова Кристина
Из-за массированных обстрелов Израиля и отмены авиарейсов более 14 тысяч хасидов не смогли прибыть в Умань на празднование иудейского нового года Рош га-Шана. По информации Объединенной еврейской общины Украины, на утро 2 октября, в Умань приехали уже более 30 тысяч паломников, но значительная часть остается заблокированной из-за военной ситуации в Израиле.
Почему тысячи хасидов остались в Израиле вместо паломничества в Умань
Согласно сообщению, 1 октября Иран совершил массированные ракетные обстрелы территории Израиля, что привело к закрытию воздушного пространства и отмене рейсов. Как следствие, тысячи паломников не смогли вылететь в Украину.
Заместитель городского головы Умани Олег Ганич отметил, что из-за сложной ситуации в Израиле количество паломников в этом году может быть меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году в Умань приехали около 35,5 тысячи хасидов, но теперь прогнозируется снижение этого количества.
В то же время безопасность паломников в Умани остается приоритетом для местных властей. По словам Ганича, в городе подготовили 21 официальное укрытие, а также дополнительные хранилища в частных домовладениях. На улицах установлены громкоговорители, извещающие о воздушной тревоге и показывающие пути к ближайшим укрытиям.
Несмотря на то, что Умань уже приняла десятки тысяч паломников, местные власти призывают быть осторожными. Чиновники рекомендуют воздержаться от поездок в Умань из-за действующего военного положения в Украине.
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