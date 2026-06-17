В Украине на фоне острого дефицита рабочей силы, усилившегося из-за войны и массового выезда населения за границу, все чаще обсуждают возможность более активного привлечения иностранных работников. Однако эксперты предостерегают, что такая стратегия не способна автоматически решить глубинные проблемы экономики и рынка труда.

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Заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун считает, что упрощение миграционной политики представляется как быстрое решение, но на самом деле не устраняет первопричины кризиса. По его мнению, ключевая проблема заключается в неэффективности внутренних экономических механизмов, нуждающихся в системных реформах, а не только дополнительной рабочей силе из-за рубежа.

Он подчеркивает, что интеграция трудовых мигрантов в уже имеющуюся экономическую систему не гарантирует автоматического роста ее эффективности. Даже при увеличении количества работников результат может быть минимальным или непредсказуемым, ведь сама структура рынка труда остается несбалансированной. Поэтому, по его словам, ожидать существенного улучшения уровня жизни только за счет иммиграции не стоит.

Отдельно специалист обращает внимание на то, что часть иностранных работников может рассматривать Украину как временный этап на пути к более развитым странам ЕС. В таком случае страна фактически становится транзитной территорией для трудовой миграции, что снижает долгосрочную пользу их пребывания.

Еще один аспект касается финансового поведения мигрантов. Как правило, они стремятся максимально экономить в Украине и переводить заработанные деньги за границу. Это означает отток валюты из экономики, что может оказывать дополнительное влияние на финансовую стабильность государства.

Портал "Комментарии" уже писал, что поступила информация о вероятной угрозе применения баллистического вооружения с территории Брянской области в ночной период. По данным мониторинговых источников, существует риск ракетных запусков в направлении Украины, что может представлять повышенную опасность для ряда регионов.