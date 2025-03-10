Почему Трамп давит только на Украину: может ли он изменить свое отношение к России

Еще два дня назад Дональд Трамп намекал, что может ввести новые адские санкции против РФ, если та откажется идти на переговоры по завершению войны против Украины и вот уже сегодня "Bloomberg" пишет о том, что советники президента США Дональда Трампа активно прорабатывают возможные варианты смягчения санкций против России, включая ограничение цен на нефть. И это в то время как тот же Трамп продолжает подчеркивать, что Украина не имеет козырей в войне, поэтому должна договариваться. Не создается ли впечатление, что Вашингтон оказывает давление только на Украину, давая понять, что Россия будет в выигрышном положении на переговорах? Какова вероятность, что мы все-таки дождемся от Трампа резких шагов по отношению к Москве и Путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Трамп склоняется к более пророссийской позиции

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что если проанализировать все эти заявления со стороны Дональда Трампа, то похоже, что он считает, что надавить на Украину гораздо проще, с точки зрения достижения скорого соглашения о прекращении огня. Соответственно, у него фактически не так много инструментов для быстрого давления на Россию.

"Поэтому он (Трамп – ред.) по большому счету лишь объявляет о возможных направлениях этого давления, но отказывается от того, чтобы предпринимать какие-либо реальные шаги. С другой стороны те инструменты, которые он называет и его окружение называет в качестве потенциальных инструментов давления на Россию, слабы. Например, повышение тарифов или каких-либо санкций в отношении России будет иметь достаточно ограниченное влияние, так как товарообмен между Россией и Соединенными Штатами и так очень низок. Поэтому внедрение каких-либо тарифов не повлияет на российскую позицию. И это больше напоминает то, что Трамп пытается имитировать нейтральность, что, мол, он давит не только на Украину, он может давить и на Россию. Но Украина должна показать готовность к каким-либо переговорам", – отметил эксперт.

Петр Олещук добавляет очевидно, что Трамп склоняется к более пророссийской позиции. Она ему кажется логичнее, понятнее, проще. Поэтому давление осуществляется сейчас только на Украину.

Что касается того, может ли эта политика Дональда Трампа измениться, то политолог считает, что пока это не выглядит наиболее вероятным вариантом.

"Похоже, что Трамп просто хочет перезагрузить отношения с Россией. Этого в принципе никто не скрывает. Спецпредставитель Трампа Кит Келог прямо заявил, что Соединенные Штаты должны перезагрузить отношения с Россией. И, соответственно, именно это является основным приоритетом. Прекращение войны в Украине рассматривается только в контексте этой самой перезагрузки, ну и, соответственно, должно быть воспринято достаточно положительно со стороны самих россиян", – подытожил Петр Олещук.

Конфликт точно гарантирован

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что Трамп и путин – два агрессивных престарелых маразматика, мечтающих изменить мир под себя, во главе самых мощных ядерных государств – это еще испытания. Не только для Украины, но и для человечества в целом. Они оба консерватора, хотя вкладывают в это разные смыслы. Хотя эволюционную теорию Дарвина они не любят все равно. И очень похожий воинственный клерикализм лежит в основе их консерватизма.

"Оба не учитывают правила, договоры, мнения окружающих, не говоря уже о таком демократическом ненужности как человечность, гуманизм и сочувствие. Люди для них – даже не статистические единицы, это дрова, обреченные сгорать в костре их миссий. Они поведены на потерянном величии своих стран и намерены восстанавливать это величие любой ценой, но и близко не дотягивают до достижения своих предшественников. США создали идеологию "американской мечты", где каждый может добиться всего. Советский Союз дал миру идею равенства и справедливости, которая в начале действительно была прогрессивной. Однако сегодня мы видим тупость и примитивизм – и Трамп, и пути способны только запугивать, шантажировать и убивать – действиями или бездействием. Вместо реальных инициатив по развитию человечества у них планы по средневековью: покорение и восхищение – будь то Украина или Канада", – отметил эксперт.

Он продолжает, Путин и Трамп – оба разрушителя мирового порядка – откровенно посредственные руководители: Путин дослужился только до полковника, Трамп известен рядом банкротств своих бизнесов. Поэтому они обречены быть партнерами, потому что в одиночку не потянут хотя бы частичную реализацию своих замыслов.

"И сейчас путин и Трамп однозначно и неоспоримо выступают как единомышленники и партнеры против всего остального мира. Пытаясь осуществить собственные имперские амбиции: Трамп хочет, чтобы вся Северная Америка стала звездно-полосатой, включая Гренландию, а Путин постоянно говорит, что интересы России простираются вплоть до Ла-Манша. И хотя Трамп и путин – сегодня ситуационные сообщники, но долго рядом они не продержатся. Ибо сразу два престарелых нарцисса с бредом передела мира – это слишком много для одной планеты. Они слышат и уважают только самих себя. Поэтому конфликт между ними гарантирован. Но до этого нужно продержаться нам", – считает Александр Кочетков.

Он добавляет, что здесь есть самая большая претензия к нашей власти и обществу. Даже зажиревшая Европа и стала просыпаться, двигаться, планировать создание общих структур, адекватных новой реальности, реанимировать собственный ВПК. А в Украине, кроме волны эмоциональной поддержки президента Зеленского после овального унижения, ничего не происходит.

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