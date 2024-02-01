Почему теперь Путин в Армению ни ногой: что грозит диктатору

В Армении 1 февраля, вступил в силу Римский статут Международного уголовного суда. Теперь в случае посещении страны российского президента Владимира Путина могут арестовать по ордеру МУС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Armenpress".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Парламент Армении ратифицировал Римский статут 3 октября 2023 года. В ноябре Международный уголовный суд объявил, что Римский статут для Армении вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Ратификация Арменией Римского статута вызвала недовольство российской стороны, поскольку МУС в 2023 году выдал международный ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.

Ордер МУС подразумевает, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны будут арестовать диктатора при посещении этих стран. МИД России даже направил ноту в связи с отправкой правительством Армении Римского статута на ратификацию в Национальное собрание.

Издание отмечает, что решение о присоединении к Римскому статуту было продиктовано тем, что власти видят в этом возможность привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные им военные преступления.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – может ли часть российских элит предпринять конкретные меры по устранению Путина, который уже получил от Запада "черную метку" в виде ордера на арест от Международного уголовного суда? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



