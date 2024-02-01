logo

BTC/USD

43089.48

ETH/USD

2314.31

LTC/USD

67.86

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Почему теперь Путин в Армению ни ногой: что грозит диктатору
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему теперь Путин в Армению ни ногой: что грозит диктатору

Армения официально стала членом МУС

1 февраля 2024, 15:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Армении 1 февраля, вступил в силу Римский статут Международного уголовного суда. Теперь в случае посещении страны российского президента Владимира Путина могут арестовать по ордеру МУС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Armenpress".

Почему теперь Путин в Армению ни ногой: что грозит диктатору

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Парламент Армении ратифицировал Римский статут 3 октября 2023 года. В ноябре Международный уголовный суд объявил, что Римский статут для Армении вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Ратификация Арменией Римского статута вызвала недовольство российской стороны, поскольку МУС в 2023 году выдал международный ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.

Ордер МУС подразумевает, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны будут арестовать диктатора при посещении этих стран. МИД России даже направил ноту в связи с отправкой правительством Армении Римского статута на ратификацию в Национальное собрание.

Издание отмечает, что решение о присоединении к Римскому статуту было продиктовано тем, что власти видят в этом возможность привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные им военные преступления.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко: что грозит белорусскому диктатору.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли часть российских элит предпринять конкретные меры по устранению Путина, который уже получил от Запада "черную метку" в виде ордера на арест от Международного уголовного суда? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://armenpress.am/ukr/news/1129317.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости