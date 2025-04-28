Почему США не смогут контролировать ЗАЭС: что уже сейчас похоже на фантастику

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что оккупированная Россией Запорожская АЭС якобы "находится в надежных руках" и отверг возможность "изменений" в управлении станцией, что ранее фактически предложил президент США Дональд Трамп. Почему идея Трампа не сработает? Издание "Комментарии" разбиралось в этой вопросе, изучив мнения экспертов.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Неизвестно, как именно Вашингтон хочет контролировать зону деоккупации ЗАЭС

Эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности, соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная в эфире канала Espreso заявила, что у США отсутствуют механизмы по контролю над ЗАЭС, включая деоккупированную зону вокруг станции. Такое мнение высказала.

"Мы уже видели попытки со стороны директора МАГАТЭ Гросси летом 2022 сделать деоккупированную зону вокруг ЗАЭС. Даже резолюции принимались. Это не помогло. Поэтому, это лишь фантазии администрации Дональда Трампа, когда они планируют контролировать ЗАЭС", — объяснила эксперт.

Кошарная добавила, что США не планируют вводить войска в Украину. Именно поэтому неизвестно, как именно Вашингтон хочет контролировать зону деоккупации ЗАЭС.

По словам эксперта, также нужно обратить внимание на еще один момент. США не разработали планы по управлению ЗАЭС. В США операторами АЭС являются частные компании, которые не имеют опыта эксплуатации ВВЭР-1000, которые работают на наших АЭС.

Трамп озвучил абсолютно фантастические вещи

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду" также заявил, что не верит в реалистичность идей Дональда Трампа относительно ЗАЭС.

Эксперт отметил что все заявленное Трампом вроде бы интересно читается на бумаге, но как американцы собрались все это обеспечивать – не ясно.

"Ведь есть украинская армия с одной стороны и российская — с другой, и россияне не хотят уходить с ЗАЭС. Как будет обеспечен нейтралитет Запорожской АЭС, кто это будет делать? Мне это напоминает анекдот про мышей и филина. Мыши приходят к филинам и говорят, что их все обижают, спрашивают, что им делать. А филин отвечает: "Станьте ежиками!". Мыши говорят: "О, отличная идея! А как нам стать ежиками?". На что филин отвечает: "Отстаньте от меня! Я стратег, а не тактик". Здесь точно так же", — высказался эксперт.

Тарас Загородний отметил, что если проще охарактеризовать то, что заявил Дональд Трамп о планах по ЗАЭС, то это просто фантастика.

По словам Загороднего, к сожалению, никто не думает о том, как это будет реализовано и какие последствия будет иметь. По мнению эксперта, это абсолютно фантастические вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности.

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