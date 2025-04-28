Почему США не смогут контролировать ЗАЭС: что уже сейчас похоже на фантастику

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что оккупированная Россией Запорожская АЭС якобы "находится в надежных руках" и отверг возможность "изменений" в управлении станцией, что ранее фактически предложил президент США Дональд Трамп. Почему идея Трампа не сработает? Издание "Комментарии" разбиралось в этой вопросе, изучив мнения экспертов.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности, соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная в эфире канала Espreso заявила, что у США отсутствуют механизмы по контролю над ЗАЭС, включая деоккупированную зону вокруг станции. Такое мнение высказала.
Кошарная добавила, что США не планируют вводить войска в Украину. Именно поэтому неизвестно, как именно Вашингтон хочет контролировать зону деоккупации ЗАЭС.
По словам эксперта, также нужно обратить внимание на еще один момент. США не разработали планы по управлению ЗАЭС. В США операторами АЭС являются частные компании, которые не имеют опыта эксплуатации ВВЭР-1000, которые работают на наших АЭС.
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду" также заявил, что не верит в реалистичность идей Дональда Трампа относительно ЗАЭС.
Эксперт отметил что все заявленное Трампом вроде бы интересно читается на бумаге, но как американцы собрались все это обеспечивать – не ясно.
Тарас Загородний отметил, что если проще охарактеризовать то, что заявил Дональд Трамп о планах по ЗАЭС, то это просто фантастика.
По словам Загороднего, к сожалению, никто не думает о том, как это будет реализовано и какие последствия будет иметь. По мнению эксперта, это абсолютно фантастические вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности.
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