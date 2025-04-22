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Трамп похоронил влажные мечты Путина на Запорожскую область: что будет с ЗАЭС

Сначала должны решаться ключевые вопросы, на каких условиях стороны согласились примириться

сегодня, 11:45
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Кравцев Сергей

США могут предложить Украине оставить нейтральную зону вокруг ЗАЭС. Для безопасности контролировать станцию могли бы американские специалисты. Как стоит понимать словам Трампа? Может ли такое предложение сработать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Трамп похоронил влажные мечты Путина на Запорожскую область: что будет с ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Сначала должны быть получены ответы на ключевые вопросы

Военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Radio NV" заявил, что нет никакого смысла даже рассуждать об идее США по определению территории возле Запорожской АЭС нейтральной под контролем американцев. Такие разговоры можно лишь поды мать, когда предметно можно рассуждать о всеобъемлющем мирном соглашении.

"При условии, что согласовали бы все остальное, то есть при условии всеобъемлющего мирного соглашения могло бы быть даже и такое. Но о чем можно говорить, когда нет никаких оснований для мирного соглашения? И технический вопрос, что будет с конкретной атомной станцией, не является первоочередным", — сказал эксперт.

По его мнению, сначала должны быть получены ответы на ключевые вопросы, на каких условиях стороны согласились примириться, и в этом смысле позиция Путина не оставляет никаких сомнений. Потому как диктатор четко говорит, что условием прекращения огня Россией является устранение первопричин конфликта, а первопричиной конфликта является то, что украинцы в 1991 году провозгласили независимость и до сих пор за нее держатся. 

"Первопричиной конфликта, с точки зрения Путина, является незаконная, по его мнению, и исторически случайная независимость несуществующего государства Украина. Он хочет убрать эту первопричину конфликта и тогда действительно ему не будет необходимости воевать, потому что не за что. И Трамп и трамписты считают, что он имеет право на это, и они готовы ему это отдать", — считает Дикий.

Американская сторона "ставит на паузу" российские "хотелки" по Запорожской области

Военный эксперт и юрист Дмитрий Снегирев в интервью для телеканала "Прямый" высказал мнение, что Соединенные Штаты не позволят россиянам захватить Запорожскую область. Трамп сделал на это намек на дипломатическом языке, когда упоминал Запорожскую АЭС.

Эксперт  объяснил, что "сам характер информации относительно того, что вопрос Запорожской АЭС вынесен американской стороной во время переговоров с российской, говорит о том, что американская сторона "ставит на паузу" российские "хотелки" по Запорожской области, то есть установление контроля над всей территорией Запорожской области".

Снегирев отметил, что Трамп сказал: "Мы будем разговаривать о дальнейшей судьбе Запорожской АЭС". Соответственно с кем он будет заключать соглашение? С "росатом"? Нет. Это американский инвестор. С украинской стороной, то есть таким образом он подчеркивает, что Запорожская АЭС остается украинской и вопрос оккупации всей Запорожской области не рассматривается априори".

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