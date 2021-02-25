Почему сокращается население Украины - главные причины

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Кириєнко Анна
За год население Украины стало меньше на 300 000 человек и по состоянию на 1 декабря 2020 составило 41 миллион 630 тысяч человек. Почему количество украинцев уменьшается, рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире "Украина 24".
Населения Украины: основные причины сокращения. Фото: ytimg.com
По ее словам, главными причинами негативной тенденции уменьшения украинского населения является короткая продолжительность жизни и низкая рождаемость.
Эксперт говорит, что главное внимание обращают именно на рождаемость, однако основной проблемой со времен СССР остается смертность.
Кроме того, эксперт отмечает, чтобы в Украине увеличивалось население, нужно развивать демографию как науку и создавать более приятные условия жизни.
Ранее сообщалось о размере средней зарплаты в Украине и мире. Украина заняла 127 место в мировом рейтинге средних зарплат. Подробнее об этом смотрите в нашем материале.
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Лёлик
сегодня, 17:22
Потому что кто может тот и уезжает , цена здесь не соответствует качеству Интересно и сколько в итоге на это выделят денег ?? Пока мы тут за тарифы боремся https://kosatka.media/category/gaz/news/naftogaz-obnarodoval-cenu-na-gaz-v-marte-dlya-svoih-klientov