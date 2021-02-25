Почему сокращается население Украины - главные причины

За год население Украины стало меньше на 300 000 человек и по состоянию на 1 декабря 2020 составило 41 миллион 630 тысяч человек. Почему количество украинцев уменьшается, рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире "Украина 24".

Населения Украины: основные причины сокращения. Фото: ytimg.com

По ее словам, главными причинами негативной тенденции уменьшения украинского населения является короткая продолжительность жизни и низкая рождаемость.

Эксперт говорит, что главное внимание обращают именно на рождаемость, однако основной проблемой со времен СССР остается смертность.

"Многие люди умирают даже в трудоспособном возрасте, особенно мужчины, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин", — отметила Лидия Ткаченко.

Кроме того, эксперт отмечает, чтобы в Украине увеличивалось население, нужно развивать демографию как науку и создавать более приятные условия жизни.

"Очевидно, нам нужно научиться лучше относиться друг к другу, самонастроение нужно менять для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее. Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это не банально звучало", — сказала специалист.

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