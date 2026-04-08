Почему Смилянский против прозрачности деклараций чиновников: есть ли угроза во время войны

Игорь Смилянский, гендиректор "Укрпочты", заявил об опасности открытых деклараций для чиновников. Он считает, что публикация личных данных госслужащих создает угрозы в условиях войны и отпугивает потенциальных управленцев по бизнесу. Руководитель "Укрпочты" также подверг сомнению пользу открытых деклараций для простых украинцев. Он привел пример, что знание о доходах главы госбанка не поможет обычной бабушке. Смелянский считает, что публичность состояния только раздражает общество, не давая реального эффекта. Действительно ли открытые декларации представляют угрозу безопасности во время войны или это преувеличение? О чем говорит такая позиция Смелянского? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Клетка для Левиофана

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович так прокомментировал ситуацию:

Гендиректор "Укрпочты" заявил, что не поддерживает открытость деклараций для госслужащих. По его мнению, это может создавать риски в условиях войны, когда люди могут узнавать состояние и место жительства чиновников. Левиафан в лице Смилянского снова продемонстрировал свой оскал".

По словам эксперта, дальше правильно было бы вспомнить саму цитату господина Смилянского: "Вы хотите, чтобы человек из бизнеса пришел в госсектор, задекларировал свое состояние в стране, где люди возвращаются с фронта с оружием и определенным ощущением справедливости и могут погуглить, кто где живет? Зачем открывать декларации и показывать, сколько у кого денег? Вот бабушка знает, что руководитель госбанка получает 1 млн. грн. – как это ей помогает?".

Павел Себастьянович отмечает, очевидно, что сам Смилянский понимает, что и его зарплата, и зарплаты топ-чиновников не справедливы. Что это откровенный грабеж общества. И именно этот грабеж и хочет скрыть "успешный менеджер".

"Люди везде люди: власть соблазняет, деньги портят, а без контроля даже лучше начнет злоупотреблять. Поэтому в успешных обществах не надеются на ангелов в государственных кабинетах, в мантиях и погонах – они просто сажают этого опасного зверя на крепкую цепь. И главное звено этой цепи – жесткая сетка зарплат. Чиновники и руководители госпредприятий там не могут получать в десятки или сотни раз больше, чем средний гражданин. Их доходы привязаны к реальному уровню жизни людей – из-за прожиточного минимума, средней зарплаты или других объективных рыночных показателей", – отметил эксперт.

Он продолжает, обычно топчиновники успешных стран получают не более чем в 5-8 раз больше минимальной зарплаты в стране.

"Я уже приводил примеры США и Польши. Почему зарплата чиновника должна быть привязана к зарплатам в частном секторе? Потому что именно чиновники определяют правила игры, влияющие на условия и качество жизни всех граждан. Если народ живет бедно – это результат труда чиновника, и он должен это чувствовать. Если общество богато – тогда и госслужащий может иметь достойное вознаграждение. Это отработанный, проверенный временем механизм выживания. Когда зарплата чиновника зависит от результата его работы, от того, как хорошо живет общество, зверь становится ручным. Он не может грабить бюджет заоблачными зарплатами, потому что его доход зависит от уровня жизни народа. Это простая, но гениальная клетка для Левиофана. Также развитые общества следят за количеством чиновников в отношении населения", – отметил Павел Себастьянович.

По его словам, у нас Левиафан без цепи. Минимальная зарплата с 2026 года – жалкие 8647 грн, а топ-чиновники (министры, руководители ведомств) спокойно получают 100-300 тысяч в месяц с надбавками, руководители Счетной палаты – 500 тысяч, а руководство Фонда гарантирования вкладов – 590 000 грн (!!!) в месяц.

"Разница между минималкой в стране и зарплатами топов в госаппарате легко достигает 30-70 раз, а то и больше. То же с пенсиями: минимальное – около 2595 грн, максимальное для обычных людей ограничено 25-26 тыс. грн (10 прожиточных), но судьи, прокуроры, топчиновники получают специальные пенсии и "пожизненное содержание" – от 100 тыс. до 390 тыс. грн в месяц. Разница между минимальной и максимальной пенсией – 100-165 раз, и эти элитные выплаты идут именно тем, кто сидит во власти или был там, тем, кто создал ужасающие условия жизни для миллионов. Конечно, такое распределение доходов в обществе определяет и качество госаппарата. Туда рвутся не те, кто хочет служить людям, а любящие статус, роскошь и видящие возможность безнаказанно обогащаться. Государство для них – это инструмент обогащения, а бюджет – собственный карман. Пока мы не наденем на Левиафана нормальную сетку зарплат – привязку топов к реальной жизни народа – ничего не изменится. Зверь и дальше будет жрать свой народ", – возмутился эксперт.

Он отметил, что мы уже дошли до войны, потерь людей и территорий, а госаппарат продолжает выгрызать внутренние органы общественного организма. И поскольку у народа нет никаких инструментов влияния на госаппарат, парламент, судей – общество катится к катастрофе.

"Население за 35 лет уменьшилось вдвое, а госаппарат разросся почти до 2 миллионов человек. В армии, несмотря на постоянное увеличение доходов бюджета — постоянный дефицит вооружения, транспорта, защитных сооружений. Зарплаты военных в разы меньше зарплат государственных паразитов. Подразделения постоянно объявляют собрание, а чиновники всех уровней занимаются благоустройством и озеленением. И вместо того, чтобы ограничить зарплаты мирной части госсектора и привести их в соответствие с уровнем жизни людей, раздается предложение скрыть от общества доходы социальных паразитов. Браво!", – констатировал Павел Себастьянович.

Удивительно, что Смелянский – до сих пор в своей должности

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко не согласен с тем, что открытые декларации представляют угрозу безопасности во время войны. Более того, отмечает эксперт, должны быть обнародованы все данные относительно того, где живут эти чиновники, где держат свои деньги. Должны быть обнародованы их прямые мобильные телефоны, адреса. Должно быть известно, где и куда ходят их дети. Всё это должно быть в открытом доступе. Чиновник должен находиться под микроскопом у общества. Это особенность работы.

"Не желаешь? Пожалуйста, находи себя в коммерческом секторе. Тебя никто не заставляет работать чиновником, правда? У нас же нет ТЦК-СП, которое бегает по городам и вылавливает, чтобы назначить на должность замминистра. Потому это абсолютно сознательный выбор. Если решил пойти на госслужбу, у тебя должно быть абсолютно прозрачно. Причем здесь вообще война?", – отметил собеседник портала "Комментарии".

А что касается позиции самого Смилянского, то Юрий Гаврилечко говорит, что возникает большой вопрос, почему он до сих пор остается на своем посту. При этом по всему миру оплата труда работников государственных компаний ничем не отличается от оплаты труда чиновников. Там нет менеджеров, там есть администраторы. Соответственно, максимальная заработная оплата главы "Укрпочты" должна составлять не больше зарплаты руководителя департамента профильного министерства. То есть не превышать 60 тысяч гривен.

"Там не нужны вообще менеджеры. Ни в какой государственной компании не нужны менеджеры. Потому что государственные компании – это не бизнес. Государственные компании – это сложная система выполнения функций публичного управления, где прибыль вообще не является основой деятельности, а может быть где-то на десятом месте среди основных задач этой компании. Государственные компании обычно работают как бизнес-регуляторы в своих сферах. Существует это для того, чтобы у правительства были другие механизмы, чем исключительно административные для регулирования ситуации на рынке. Вот и все. Или по определенным соображениям безопасности могут быть естественные монополии в еще других сферах. Особенно во время войны. К примеру, сейчас во время войны было бы абсолютно логично национализировать все предприятия энергетической отрасли и управлять ими из единого центра. Тогда, например, вопрос повышения стоимости электроэнергии не существовал бы в принципе. Если бы в свое время Украина не продала россиянам шесть из семи нефтеперерабатывающих заводов, у нас не было бы проблем сейчас с топливом. Потому что они были проданы и фактически уничтожены из-за механизма конкурентного поглощения", – отметил эксперт.

Юрий Гаврилечко отметил, что он хотел бы еще раз подчеркнуть, что всем чиновникам, которым не нравится прозрачность, стоит задуматься о реализации себя в бизнесе, где есть и коммерческая тайна, и защита.

"В бизнесе ты создаешь прибавочную стоимость, платишь налоги и все, что ты сделал, это твое. На государственной службе ты используешь общий ресурс уплачивающих те же налоги. Соответственно, должен отчитываться перед обществом, как именно ты работаешь и по соображениям безопасности граждане должны знать, куда идут их налоги. И не начали ли государственные служащие работать сами на себя, параллельно с работой на государство. А то у нас очень интересная ситуация, когда приходит тот или иной чиновник на должность, а потом оказывается, что у него теща, бабушка, жена или, напротив, мужчина вдруг становятся видными бизнесменами. Раньше они почему-то не отличались предпринимательскими способностями, а тут сразу встали", – отметил эксперт.

При этом Юрий Гаврилечко отмечает, следует понимать, что механизм деклараций будет работать, как антикоррупционный предохранитель, только тогда, когда на эти же декларации будут реагировать наши антикоррупционные органы.

"То есть в чем можно согласиться с господином Смилянским, что сама по себе демонстрация деклараций без дальнейшего реагирования со стороны правоохранительных органов бессмысленна. Это как спортивная рыбалка, даже веселее. Там хотя сначала поймали, потом измерили, потом сфотографировали и отпустили. А тут не поймали. Здесь просто где-то сфотографировали, измерили по фотографии и больше ничего не делают. Сам по себе механизм декларирования не работает без работы правоохранителей. Это факт", – подытожил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — цифровая удавка для должников: что изменит закон.



