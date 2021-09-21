Почему школы будут закрывать даже если все учителя вакцинированы

Школы, в которых провакцинировано более 80% учителей, а также детские сады могут закрывать на карантин не из-за малого количества педагогов, которые получили дозы вакцины. Об этом сообщает ТСН.



Виктор Ляшко пояснил когда школы закроют, фото из открытых источников

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, есть другие причины для закрытия школы или садика на карантин. Среди причин закрытия заведения и перевода учащихся на дистанционное обучение может быть самоизоляция половины классов. Так, если в школе 50% классов находятся на самоизоляции, то школу закрывают.



Классы идут на самоизоляцию, если в коллективе заболел хотя бы один ученик или одна ученица. Ситуация в детских садах такая же — вся группа должна идти на самоизоляцию, если среди них есть больной ребенок.

Новые условия введения карантина в школах и дошкольных учреждениях должны помешать распространению коронавирусной болезни среди детей и педагогов. Ведь дети из школы или садика приходят домой и вирус передается родным. Таким образом от одного больного могут заразиться многие, даже если они не общаются между собой лично.



По данным министерства здравоохранения, с 14 000 общеобразовательных школ 60 школ закрыты, ученики и учителя которых пошли на самоизоляцию. Среди этих школ и заведения на западе страны, где привито 80% учителей.

По состоянию на 20 сентября было зарегистрировано 2265 новых случаев заболевания COVID-19, среди них болезнь обнаружили в 275 детей и 22 медицинских работников.



Портал "Комментарии" сообщал будут ли требовать у школьников результаты тестов на COVID-19. На вопрос медицинского эксперта ЮНИСЕФ в Украине Екатерины Булавиновой должен ли больной ребенок принести результаты тестов об отсутствии у него COVID-19 развернуто ответил Игорь Кузин.

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