logo
Русский Українська

BTC/USD

43337.07

ETH/USD

3070.65

LTC/USD

160.81

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Почему школы будут закрывать даже если все учителя вакцинированы
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему школы будут закрывать даже если все учителя вакцинированы

На Западной Украине уже закрыли школы, где учителя вакцинированы

сегодня, 12:25
Автор:

Козлова Альбіна

Школы, в которых провакцинировано более 80% учителей, а также детские сады могут закрывать на карантин не из-за малого количества педагогов, которые получили дозы вакцины. Об этом сообщает ТСН.

Почему школы будут закрывать даже если все учителя вакцинированы

Виктор Ляшко пояснил когда школы закроют, фото из открытых источников

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, есть другие причины для закрытия школы или садика на карантин. Среди причин закрытия заведения и перевода учащихся на дистанционное обучение может быть самоизоляция половины классов. Так, если в школе 50% классов находятся на самоизоляции, то школу закрывают.

Классы идут на самоизоляцию, если в коллективе заболел хотя бы один ученик или одна ученица. Ситуация в детских садах такая же — вся группа должна идти на самоизоляцию, если среди них есть больной ребенок.

Новые условия введения карантина в школах и дошкольных учреждениях должны помешать распространению коронавирусной болезни среди детей и педагогов. Ведь дети из школы или садика приходят домой и вирус передается родным. Таким образом от одного больного могут заразиться многие, даже если они не общаются между собой лично.

По данным министерства здравоохранения, с 14 000 общеобразовательных школ 60 школ закрыты, ученики и учителя которых пошли на самоизоляцию. Среди этих школ и заведения на западе страны, где привито 80% учителей.

По состоянию на 20 сентября было зарегистрировано 2265 новых случаев заболевания COVID-19, среди них болезнь обнаружили в 275 детей и 22 медицинских работников.

Портал "Комментарии" сообщал будут ли требовать у школьников результаты тестов на COVID-19. На вопрос медицинского эксперта ЮНИСЕФ в Украине Екатерины Булавиновой должен ли больной ребенок принести результаты тестов об отсутствии у него COVID-19 развернуто ответил Игорь Кузин.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ukrayina/shkoli-mozhut-zakriti-na-karantin-popri-vakcinaciyu-vchiteliv-lyaksho-poyasniv-u-yakomu-vipadku-1871167.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=TCH_channel
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ