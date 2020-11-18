Почему семьи погибших от COVID-19 медработников до сих пор не получили компенсаций - Минсоцполитики

Язык
Coinspot 18.11.2020
BTC/USD
18143.08
ETH/USD
480.30
LTC/USD
73.50
НБУ 18.11.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Некоторым семьям медработников, умерших от коронавируса, до сих пор не выплатили материальную компенсацию. С чем это связано, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на официальном сайте министерства.
Фото: ua-rating
Она отметила, что главной причиной задержания компенсаций стало детальное расследование каждого из случаев. Средств, чтобы покрыть эти выплаты, в государстве хватает.
Министерство уже рассмотрело 114 случаев. 79 из них не связаны с заражением медработников на работе.
В настоящее время проводится расследование 136 случаев. Оно продлится примерно 2-3 месяца.
Семьям погибших медиков, случаи заражения которых подтверждены, уже выплатили деньги.
Марина Лазебная добавила, что медики, имеющие вторую и третью группу инвалидности также могут ожидать компенсации.
Согласно словам Минсоцполитики, на данный момент в Украине официально выявлено 33 случая смерти медработников на рабочем месте из-за COVID-19.
Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать о десятке новых слов, которые зародились во время пандемии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости