Почему семьи погибших от COVID-19 медработников до сих пор не получили компенсаций - Минсоцполитики

Некоторым семьям медработников, умерших от коронавируса, до сих пор не выплатили материальную компенсацию. С чем это связано, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на официальном сайте министерства.



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Она отметила, что главной причиной задержания компенсаций стало детальное расследование каждого из случаев. Средств, чтобы покрыть эти выплаты, в государстве хватает.



Министерство уже рассмотрело 114 случаев. 79 из них не связаны с заражением медработников на работе.



В настоящее время проводится расследование 136 случаев. Оно продлится примерно 2-3 месяца.

Семьям погибших медиков, случаи заражения которых подтверждены, уже выплатили деньги.

Марина Лазебная добавила, что медики, имеющие вторую и третью группу инвалидности также могут ожидать компенсации.

Согласно словам Минсоцполитики, на данный момент в Украине официально выявлено 33 случая смерти медработников на рабочем месте из-за COVID-19.

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