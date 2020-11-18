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Почему семьи погибших от COVID-19 медработников до сих пор не получили компенсаций - Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что расследование случаев смерти медиков от коронавируса займет 2-3 месяца

сегодня, 09:40
Автор:

Кириєнко Анна

Некоторым семьям медработников, умерших от коронавируса, до сих пор не выплатили материальную компенсацию. С чем это связано, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на официальном сайте министерства.

Почему семьи погибших от COVID-19 медработников до сих пор не получили компенсаций - Минсоцполитики

Фото: ua-rating

Она отметила, что главной причиной задержания компенсаций стало детальное расследование каждого из случаев. Средств, чтобы покрыть эти выплаты, в государстве хватает.

Министерство уже рассмотрело 114 случаев. 79 из них не связаны с заражением медработников на работе.

В настоящее время проводится расследование 136 случаев. Оно продлится примерно 2-3 месяца.

Семьям погибших медиков, случаи заражения которых подтверждены, уже выплатили деньги.

Марина Лазебная добавила, что медики, имеющие вторую и третью группу инвалидности также могут ожидать компенсации.

Согласно словам Минсоцполитики, на данный момент в Украине официально выявлено 33 случая смерти медработников на рабочем месте из-за COVID-19.

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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/19289.html
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