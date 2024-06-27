Почему санкции не останавливают РФ: что может изменить 14 санкционный пакет

Только в понедельник стало известно о том, что Совет Европы официально принял уже 14-й пакет антироссийских санкций, как Reuters выдало материал о том, что согласно подсчетам экспертов, доходы РФ от продажи нефти и газа в июне возрастут более чем на 50% в годовом исчислении. То есть Москва не просто продолжает получать деньги на войну, но даже речь уже идет о сверхприбылях. К тому же удивила еще одна статья. На этот раз речь идет о The Wall Street Journal. Издание утверждает, что Администрация Байдена намеренно сделала более мягкими санкции против РФ, чтобы удержать цены на горючее перед выборами. О чем говорит 14-й пакет антироссийских санкций? Есть ли еще надежда, что ограничения против страны-агрессора станут действительно эффективными? От чего это зависит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

14-й санкционный пакет действительно хорош

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что самые мощные санкции в 14-м пакете антироссийских санкций касаются российского сжиженного газа.

"В России "Газпром" уже банкрот. Потому что ранее он поставлял газ в Европу по трубам и санкции на этот газ ввели еще в 2023 году. Но не было санкций на сжиженный газ, а это компания НОВАТЭХ, лично принадлежащая Путину. Потому эта компания с прибылью. Теперь же эта компания тоже станет банкротом. Сегодня сжиженный газ покупает Европа в достаточно больших объемах. Но там нет доли России, но выходит, что поставки газа по трубам упали, а от сжиженного выросли. Так что это действительно реальные санкции, эффект от которых должен проявиться", – считает эксперт.

При этом Александр Охрименко обратил внимание, что новые санкции Европейского Союза ударили по российскому аналогу SWIFT. Так, под ограничение попала "Система передачи финансовых сообщений" (СПФП), которую создал Центральный банк России.

"Теперь европейские банки должны расторгнуть договоры с теми банками, которые работают с российским аналогом SWIFT, а это значит, что будет проблема конвертации рублей в евро через другие валюты. Ранее такую конвертацию часто проводили через казахские или турецкие банки", — пояснил эксперт.

Александр Охрименко называет слабыми новые санкции против тайного танкерного флота РФ. Собеседник портала "Комментарии" отмечает, что, к сожалению, российский теневой танкерный флот достаточно велик, а потому требуется больше санкций.

"В целом 14-й санкционный пакет действительно хорош. Однако, не забывайте, что санкциями войну нельзя выиграть, но можно создать проблемы России", – подытожил Александр Охрименко.

Санкции в 14-м пакете направлены на предотвращение обхода предыдущих санкций

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что, с одной стороны, пакет антироссийских санкций можно было ожидать более жестким, но, как становится понятным, основная цель этого пакета заключалась в том, чтобы минимизировать возможности России обходить уже действующие санкции, использование так называемого черного и серого флота; использование каскада посредников в арабских и азиатских странах.

"Теперь именно к этим посредникам и этому черному и серому флоту наибольшее внимание. Поэтому, прежде всего, санкции в 14-м пакете направлены на предотвращение обхода предыдущих санкций. Но есть и новаторство. Речь о санкциях против российского аналога якобы SWIFT. То есть, этот пакет санкций закрывает финансовую систему России от внешней глобальной финансовой системы. Россия упустила возможность привлекать ресурсы, кредиты, инвестиции или продавать свои акции, как государственные, так и корпоративные. Также на это повлияли предыдущие, довольно неожиданные американские санкции против финансового сектора России", – отметил эксперт.

Андрей Новак обратил внимание на ту тенденцию, что даже Китай, считающийся едва ли не главным союзником России, дал команду своим банкам прекратить сотрудничество с российскими.

"Это произошло именно из-за влияния санкций, именно потому, что китайские банки в случае сотрудничества с российскими контрагентами попадают под американские и европейские санкции. И вполне логично, что китайские, как государственные, так и частные компании, просто ставят на чашу весов российский рынок и рынок Европы, США, Канады, Австралии, Южной Кореи и других цивилизованных стран, которые сейчас поддерживают Украину. Конечно, на этих весах вес России, как мышь против слона. И потому вплоне понятно, что Китай принимает решение не в пользу России и постепенно отказывается от сотрудничества с Россией и только на политическом уровне остаются какие-то жесты и коммуникации", – подытожил Андрей Новак.

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