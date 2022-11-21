Почему российские медиа должны быть запрещены в демократических странах – как дать бой роспропаганде

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заявления российских официальных лиц, что РФ целенаправленно бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни, призвал запретить российскую государственную пропаганду в ЕС и других странах. Эксперты проанализировали ситуацию на информационном фронте специально для издания "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мало призывать демократические государства блокировать машины российской пропаганды

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко уверен, что российская пропаганда должна быть запрещена и в ЕС, и вообще в демократическом мире.

"Ведь российские медиа, не имеющие ничего общего со свободой слова, выражения, представлением неких альтернативных точек зрения, безусловно, являются инструментом войны. И РФ использует информацию для разжигания вражды, для подрыва демократических устоев. А также – для ослабления поддержки Украины в войне, развязанной российским режимом", – подчеркивает эксперт.

И эта циничность в использовании любых средств, включая информационные, должна, по его мнению, стать основанием для полного запрета трансляции российских пропагандистских медиа всеми странами, считающими себя цивилизованными и заботящимися о собственной безопасности.

"Говорить о свободе слова, о защите медиа можно лишь тогда, когда у самих представителей этих СМИ есть такая свобода, такое право, желание защитить потребителей от непроверенной и недостоверной информации. Поскольку подобного и рядом нет у сотрудников российских пропагандистских машин, их необходимо останавливать. Хотя бы в демократических странах", – уверен Сергей Томиленко.

По его словам, одним из доказательств возмутительного поведения российских пропагандистов является то, что Союз журналистов России (СЖР) недавно создал свои региональные оккупационные ячейки в четырех временно захваченных (и то частично) украинских областях – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

"Позиция НСЖУ и наших коллег из Европейской федерации журналистов однозначна – мы осуждаем такое поведение СЖР, который является инструментом оккупационной политики страны-агрессора. И мы объединяем свои усилия с коллегами из-за границы, чтобы добиться исключения СЖР из Международной федерации журналистов (МФЖ). Промежуточной победой этого года стало то, что в руководящих органах МВЖ нет ни одного россиянина. Но этого точно недостаточно", – подчеркивает Сергей Томиленко.

Говоря об информационной политике, он отмечает, что мало призывать демократические государства блокировать машины российской пропаганды. Они также, уверен председатель НСЖУ, должны делать действенные шаги по поддержке независимой и профессиональной журналистики в Украине.

"Война уничтожила экономически основы существование наши медиа. И сегодня настоящим вызовом стало обеспечение доступа украинцев к достоверной, профессиональной журналистской информации, – поясняет Сергей Томиленко. – Если к общенациональным теле- и радио-онлайн платформам имеется доступ, то на локальном уровне проблема с существованием и выживанием украинской журналистики стоит очень остро. А для поддержки борьбы Украины за свою независимость нужны, в том числе, стойкие, независимые медиа. И демократический мир может продемонстрировать поддержку в этом русле".

Крайне важна наступательная позиция Украины

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко напоминает, что первые шаги по изгнанию российской пропаганды с мировых площадок были сделаны давно. Ту же Russia Today потеснили во многих странах. Действия этого и подобного явно пропагандистских каналов были или запрещены, или существенно ограничены за рубежом.

"Но российская пропаганда проводится не только через российские каналы, – отмечает эксперт. – Кремль десятки лет прикармливал различного рода информационные ресурсы, вроде как независимые. Это было и в США, и Европе, и много где еще. То же самое россияне делали в отношении политиков по всему миру. И мы сегодня видим, как раз таки проявление этих инвестиций – когда предъявили счета, потребовав начинать крики по поводу необходимости скорейших переговоров, возгласы в стиле – хватит кормить Украину и предоставлять ей военную помощь. Это всё – результаты давнишних российских вложений".

Можно перекрыть российские рупоры, но значительно сложнее со СМИ, внутренне искореженными российскими вложениями по линии ГРУ и прочих спецслужб, акцентирует Андрей Сенченко.

"Крайне важна наступательная позиция Украины, – уверен он. – И в этом смысле, поддерживая призыв Кулебы, хочу добавить, что функция информационного наступления должна быть усилена в нашем МИД. Возможно, нужна внутренняя перестройка, включая кадровые изменения в посольствах. Далеко не все они активны и эффективны в данном направлении. Плюс – должно быть совсем иного масштаба (куда большего) финансирование информационной и дипломатической деятельности. Это очень важный фронт, без которого нам для достижения результата (победы над страной-агрессором) придется пожертвовать намного большим числом жизней наших воинов".

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