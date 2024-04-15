Почему Россия несет убытки из-за неудачной попытки Ирана атаковать Израиль

Цены на нефть, от которой катастрофически зависит Россия, упали, поскольку участники рынка снизили премии за риск после нападения Ирана на Израиль, которое нанесло ограниченный ущерб. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Добыча нефти. Фото: из открытых источников

Фьючерсы на нефть Brent упали на 0,2%, до 90,2 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI упали на 0,3%, до 85,4 долларов. Атака с использованием более 300 ракет и беспилотников стала первой атакой на Израиль со стороны другой страны за более чем три десятилетия, что вызвало обеспокоенность по поводу более широкого регионального конфликта, влияющего на транспортировку нефти через Ближний Восток.

Но атака, которую Иран назвал возмездием за воздушный удар по его консульству в Дамаске, причинила лишь скромный ущерб: ракеты были сбиты израильской системой обороны "Железный купол" и при помощи других стран.

"Атака была во многом рассчитана в дни, предшествовавшие ей. Кроме того, ограниченный ущерб и тот факт, что не было человеческих жертв, означают, что, возможно, ответ Израиля будет более взвешенным", — сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING.

Однако, по его словам, "очевидно, что неопределенности по-прежнему много, и все зависит от того, как сейчас отреагирует Израиль".

Поскольку Иран в настоящее время добывает более 3 млн баррелей в сутки сырой нефти, будучи одним из основных производителей в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), риск поставок включает в себя более строгое соблюдение нефтяных санкций и то, что ответ Израиля может включать в себя нападение на энергетическую инфраструктуру Ирана, заявили в ING.

Но, если произойдет значительная потеря поставок, США могут высвободить еще больше сырой нефти из своих стратегических нефтяных запасов, в то время как ОПЕК имеет более 5 млн баррелей в сутки резервных производственных мощностей, говорится в сообщении.

"Если бы цены значительно выросли на фоне сокращения поставок, можно было бы предположить, что группа будет стремиться вернуть часть этих свободных мощностей обратно на рынок. ОПЕК не захочет, чтобы цены поднимались слишком высоко, учитывая риск разрушения спроса", — отметили в ING.

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